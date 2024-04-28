新手爸媽袁偉豪張寶兒 邀註冊護士回家教授嬰兒急救知識 (12:39)

袁偉豪和太太張寶兒的兒子「袁咕碌」晞祐去年11月出世，現在已5個月大。兩人非常緊張孩子，今日（28日）更邀請了一名註冊護士到家中，教導他們及工人姐姐為嬰兒急救的知識。

寶兒在社交平台分享與丈夫上課時為道具BB急救的照片，留言︰「今天上了非常重要的嬰兒急救課堂，我們邀請了澳洲及香港危重症科註冊護士Amber來到家中為我們和工人姐姐上急救課（聽說很多醫生也找她上課因為她是急症專科，不是所有醫護都有急症知識啊）。除了獲取一般急救知識，我覺得最重要透過不同情境練習，在專業指導下學習如何判斷我們是不要動患者、還是即刻動患者，要採取手法還是靜觀其變，還有如何求助（包括找到最近的AED機）和報警（叫過白車的知道有機會等超過12分鐘，因此在黃金3分鐘內提供急救，可以為患者在高級醫療資源到來前賺取更多時間、減低造成永久創傷的機會）。」

「Amber分享，她一直很熱愛在前線搶救生命，但發覺香港人很多不知道如何提供急救，以致去到醫院 家人還存有盼望，其實患者已經造成永久創傷。患者前期沒有被提供適當的急救，以致後面的急症姑娘醫生能夠做的非常有限...... 我們因此很想和身邊的朋友分享學習急救的重要，希望學到知識的人不要畏懼為任何有需要的人提供自己能力範圍內的急救協助。希望有更多生命因為我們知識的提升而獲得療癒的機會。」

（即時娛樂）