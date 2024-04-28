神耆小子｜冼靖峰首與鄭則仕合作 感激前輩無私指導 (16:24)

兩屆影帝鄭則仕（Kent）、冼靖峰、蕭正楠、樊亦敏、傅嘉莉等合演的TVB劇集《神耆小子》將於5月6日首播，故事講述白手興家的零食集團「勁威威」CEO錢大海（鄭則仕飾）無論在商場或屋企均是「有佢講冇人講」，兒子繼來（曹永廉飾）、女兒有方（傅嘉莉飾）及情人知己洪玫瑰（樊亦敏飾）面對他的高壓手法，表面言聽計從，實則各有各陽奉陰違。大海對他們起疑心，常以遺囑威脅他們。一天，大海上班途中被綁架，綁匪稱是其家人指示，令「查找綁架叛徒」風波一觸即發。路過綁架現場的趙一鳴（冼靖峰飾），在不能選擇的情况下當上大海的私人偵探，被威逼要收留大海。他回家後，竟發現父親子勇（蕭正楠飾）與大海有陳年血海深仇。

鄭則仕與劇壇新丁冼靖峰的演齡差距頗大，合作時竟然一拍即合。冼靖峰說︰「由Day 1去到最尾嗰日，Kent哥都係教緊我嘢，佢知我演戲經驗好少，唔單止教我講對白，仲教我點分析角色同揣摩角色對於故事嘅功能。同Kent哥拍完每場戲，佢都會喺休息時間講解番場戲點解要咁做；每日拍完一齊食飯，佢又會講番我聽佢嘅相關經驗，同埋我點樣可以更好裝備自己。佢連返到屋企都會再Text我，教我邊場邊場可以注意啲乜，臨尾仲一定加句『希望你拍攝順利啦』。Kent哥又會教我好多人生道理，用佢嘅人生經驗教我點去看待自己嘅事業。拍完套劇我就去咗拍《亞洲超星團》，Kent哥差唔多每2、3日就同我講加油，問我咩狀况、有冇咩困難？呢啲前輩邊度搵？」

冼靖峰覺得鄭則仕跟他已過身的祖父十分相似，指兩人都是調皮得來有威嚴。他說︰「我一開始都驚Kent哥，後來愈嚟愈唔怕佢。」冼靖峰又感激樊亦敏（Amy）的提點︰「我平時會睇多啲IT嘅嘢，呢個係Amy姐教我嘅，到我睇劇本時我就知個term講緊咩，可以好有自信咁講到出嚟，咁角色嘅說服性會強好多。」

（即時娛樂）