炎明熹自爆「暴風女神」外號 感激歌迷冒雨支持新歌活動 (18:23)

炎明熹（Gigi）今天（28日）冒雨出席在中環舉行的新歌《還有一艘救生艙》宣傳活動，與200歌迷在車身印有其新歌廣告的巴士前合照及在車內傾偈。Gigi拍照時手持後援會特製的晴天娃娃，稱抱歉令歌迷冒雨到場。她說︰「這公仔又名『晴天Gigi』，因為我每次出席活動，甚至在內地參與戶外演出時，10次有8次都會打風落雨。我邊唱邊下雨，觀眾要打着傘看演出，有人因此稱我為『暴風女神』。去年的演唱會尾場因打風延期，我們安排補場時曾考慮在西九文化區戶外地方舉行，但最後還是不敢冒險。」

Gigi透露昨晚從汕尾坐高鐵返港，因當地暴雨致嚴重水浸及大塞車，她擔心未能按時趕到車站，幸好原定乘搭的高鐵班次亦有所延誤。Gigi說︰「我最後千辛萬苦，凌晨2時半才回到家。我在當地見到消防人員划救生艇去整渠，真是大開眼界，下次可為歌曲改名《還有一艘救生艇》。」談到今天中環有不少外傭聚集，Gigi被問到可會趁機打開外傭的粉絲市場時說︰「最好，我不介意主動和她們打招呼。以前在親戚家照顧我的印尼姐姐很好人，煮的食物很美味。她常用自己錢買食材煮給我吃。她的歌喉不錯，喜歡唱K，我記下了她唱的幾句印尼歌詞。如有機會和她合作也好，我會加把勁開拓其他市場。」

姚焯菲（Chantel）早前回港兩星期，其間看了其演唱會，Gigi稱當日在後台有與Chantel傾偈合照，惜她之後要回鄉，未能約Chantel食飯，待她7月回港時再約見面。

（即時娛樂）