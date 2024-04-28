林憶蓮神隱4年再踏舞台 演出港樂音樂會三度落淚 (20:00)

58歲樂壇天后林憶蓮神隱4年再踏舞台，昨晚（27日）參與一連3晚的《港樂50‧友弦樂聚》音樂會，同場演出的歌手還有倫永亮、葉麗儀、陳潔靈、馮允謙、雲浩影及涂毓麟。憶蓮一身黑色打扮現身，在倫永亮伴奏下唱出《此情只待成追憶》、《滴汗》、《芝加哥的故事》等金曲。兩人在台上分享往事，倫永亮說︰「我和憶蓮1987年認識，2004年曾在此跟港樂合作，20年後的今晚再踏上這舞台，很開心和感動！我有不少作品都是由她主唱，大家也認識的。」憶蓮此時對好友說︰「你再說，我怕會哭﹗」

憶蓮讚倫永亮1980年代開始為多位香港、台灣及內地歌手寫下數百首歌曲，對樂壇貢獻良多。談到初相識時的印象，倫永亮笑言︰「第一次在錄音室見憶蓮，她戴了太陽鏡、頭上包了頭巾，很久也沒開聲說話，我以為她是啞的﹗」憶蓮則說首次在電視熒幕見到倫永亮，他正在參加歌唱創作大賽。憶蓮說︰「他當時的台風和歌藝，很難令人接受，我索性轉台不看。」兩人演出期間，憶蓮唱出已故作詞人林振強的作品時三度落淚，落台前更一度擁着倫永亮低頭抽泣。打頭陣出場的葉麗儀與陳潔靈唱出《啼笑姻緣》、《家變》、《倆忘煙水裡》等多首已故音樂人顧嘉煇及黃霑創作的金曲。陳潔靈說︰「港樂成立50年，我和葉麗儀在樂壇也超過50年，但仍然留在這行業，會繼續唱。」她們與涂毓麟、雲浩影、馮允謙3位年輕歌手合唱《千個太陽》。

倫永亮騷後受訪，說憶蓮因要趕往灌錄新歌而先行離開。他說兩人相隔20年再與港樂合作勾起很多回憶，又透露這次與港樂合作是憶蓮去年初主動提出的。他表示與憶蓮在台上演出時互有「爆肚」及甩漏︰「我發台瘟，憶蓮也有點緊張，可能她4年沒唱歌。憶蓮說我在場彈琴，她的心就會定下來，但一見到我就想哭。她說之後兩場不敢再望我﹗我們2004年曾與港樂合作5場音樂會，人生有幾多個20年？再過幾年或10年後，大家未必有此魄力去唱。我與憶蓮相識37年，她很感性，很會照顧人，隔天就煲補氣湯給我。能認識她這個好朋友，我一生無悔﹗我們從前常一起出埠登台，有很多難忘事，可以寫成書。她曾整蠱我，偷偷換了我的褲子。希望我們未來能再合作，但要配合天時地利人和，機會可遇不可求。」

有份演出的馮允謙稱害羞未敢跟憶蓮傾偈合照︰「總綵排時，我已覺得憶蓮演出時很淡定，她非常專業，控制得好好﹗葉麗儀、陳潔靈兩位前輩充滿正能量和活力，十分專注投入。她們還教我們唱《千個太陽》時一起做動作，互相配合。」

（即時娛樂）