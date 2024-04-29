福祿壽訓練學院｜陳懿德玩「黑面黑板」 郭珮文潮語KO李思捷 (14:56)

祿隊的演出精彩，除了扮嘢功了得外，原來連唱功亦一鳴驚人。（大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，昨晚（28日）播出第4集。Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊首度交鋒，就「復刻經典舞台」進行首回合扮嘢挑戰對決，並由專業評審羅冠蘭及現場觀眾即場評分。

首個回合對戰陣容為：福隊祥師兄和「堆填區小龍女」趙頌宜（Maggie），復刻莫文蔚於《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》獻唱《呼吸有害》的演出；祿隊「人肉變聲器」湯卓堅和「老翻林峯」鄭詠謙（Moses）及「Lowbud大熱」趙亮昭，復刻2022年《聲生不息‧港樂季》中曾比特與林子祥的「父子檔」表演；壽隊葉泓聲（Gordon）和關嘉敏（Carmen）復刻1984年張國榮在《星光熠熠勁爭輝》的經典表演「鴛鴦舞王」。最終祿隊以78分贏得首回合第一名、第二名是獲得74分的壽隊，僅獲73分的福隊則排首回合包尾。

祿隊的演出精彩，除了扮嘢功了得外，連唱功亦一鳴驚人！Moses、湯卓堅及超亮昭分別以「爆炸Mike」、「鬍鬚Lam」及「莎莉媽媽」造型，獻唱《單車》、《初戀》及《敢愛敢做》，Moses或是湯卓堅「神還原」本尊；羅冠蘭對二人讚不絕口：「林子祥好似好似，你嘅聲音呀，你唱歌呀，嗰啲特徵（都好似好似）。」

獲第三名福隊的表演創意兼「暖意」無限，祥師兄親自落場傍住Maggie，更為Maggie做足事前training。正式表演時，2人要同款造型亮相合唱，祥師兄搞笑獻唱惡搞版《抽煙有害》，最後更將頭上的香煙拔下來捏碎。羅冠蘭坦言祥師兄反而是表演敗筆：「你（指Maggie）喺前面唱緊，反而唔及後面嗰股力（指祥師兄）。」羅冠蘭亦讚Maggie演出：「把聲真係似喎」，並不忘搞笑叮囑：「扮莫文蔚就真係要減肥喇。」

昨晚兩位主持郭珮文（Juliana）及陳懿德的「奇裝異服」繼續成為討論焦點，德德的「黑面黑板」造型驚艷全場；思捷則繼續啄住Juliana：「你係咪收買咗製作組？上次德德已經好慘，今次仲慘到做黑板，但你就做靚靚miss，到底發生咩事？」Juliana聞言面有難色，思捷再說：「Juliana你講句嘢好冇呀？」Juliana即一句KO思捷：「其實Professor Sau，你係咪嬲我呀？」思捷聞言亦醒目接招：「我哋𠵱家做緊節目，我嬲唔嬲你完全無關。」

（即時娛樂）