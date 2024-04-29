MIRROR赴新加坡開騷 機場不設粉絲區 教主視姜濤好朋友 (15:24)

MIRROR全員今晨（29日）現身機場，出發到新加坡為巡迴演唱會準備，因應早前他們由美加巡唱回港，發生「神徒」（粉絲暱稱）與「姜糖」（粉絲暱稱）兩大陣營疑因爭位惹爭執並發生肢體碰撞事件，12子後援會收到MakerVille指引，指與機管局商討後，MIRROR於香港機場往返新加坡，不設Fans送機及接機等候區，只設傳媒訪問區，大部分「鏡粉」相當聽話，只有數名粉絲仍出現在附近，兩位當時人盧瀚霆（Anson Lo，教主）及姜濤先後抵達機場，他們表示沒有粉絲送機，不會感失望，強調安全最重要。

盧瀚霆及Jeremy（李駿傑）率先到達機場，問沒有粉絲送機可感失望？Anson Lo說：「相信大家好明白今次嘅安排，安全最緊要。（聽不到粉絲嗌可有不習慣？）頭先搭車嚟到，都覺得係第一次咁樣環境下嚟機場，前一晚公司已經講過會係咁，但唔清楚係咪一次性。」Anson Lo強調最緊要安全：「我希望安全至上去排隊，有活動時大家一定好想嚟見我支持我，『神徒』出於愛先咁辛苦排隊見我，希望大家注意安全，開開心心，唔好受傷。」

問可有留意姜濤早前於社交平台開直播揚言經互相理解，視Anson Lo為「好好嘅朋友」？，Anson Lo說：「我哋12個互相之間意見唔係100%啱晒嘅時候，我同Jeremy都有鬧交，講多幾句就冇事，喺我哋隊內係很平常一件事。（也當姜濤好好朋友？）of course！梗係啦！梗係啦！」至於會否為姜濤慶祝生日？他就稱要看工作行程。

（即時娛樂）