呂爵安否認挑機LOONG 9 讚妹妹「小如豬」有跳舞天分 (16:02)

呂爵安（Edan）與邱士縉（Stanley）今晨（29日）一同到達機場，Edan早前帶妹妹「小如豬」跟肥仔（梁業）學跳舞，指個個都覺得妹妹跳得好過他，大讚妹妹有天分，對於妹妹被網民指有韓妹Feel替他擔心，他說：「唔擔心，一來佢好乖，二來佢冇乜男仔追，個個都驚咗我，我諗我阻嚇性都幾大，不過佢咁大個拍拖好正常，開心最緊要。」

他指妹妹跟Stanley健身瘦了不少，問妹妹是否想出道？他說：「應該唔會，佢好怕醜，同佢講過有興趣一定會支持，不過讀完書先算。」

問Edan在於社交平台留言「唔做小奶狗」自認「looooong狗」，疑挑機LOONG 9 ，他解釋：「唔係唔係，絕對唔係，講下笑啫，大家唔好咁認真。」他強調LOONG 9簽名會取消不關他事，被Stanley教訓：「亂咁講嘢。」柳應廷（Jer）首次到新加坡，問可有為巡唱操肌？他說：「身形狀態OK，難得去到咁熱地方，一定要挑戰大表哥Stanley。」

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（即時娛樂）