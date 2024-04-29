「九澤CP」唱金曲 邱鋒澤入行10周年 跟3000粉絲度難忘時刻 (17:18)

台灣男子組合五堅情成員陳零九和邱鋒澤「九澤CP」巡迴演唱會《九澤CP 愛在你身邊 LOVE GAME》，昨晚（28日）在九展Star Hall舉行尾場。

在2個多小時演唱會上，九澤CP由金曲唱到最新作品，席間不時請教台下「電燈泡」（粉絲暱稱）廣東話；還大派福利抽出幸運兒上台，以共晉晚餐形式超近距離唱情歌，適逢鋒澤入行10年，鋒澤在零九及3000「電燈泡」陪伴下切蛋糕慶祝，共度難忘時刻。

九澤CP先唱出與演唱會同名歌曲《愛在你身邊》，隨後在dancers陪伴下， 一連唱跳了兩首新歌《Replay》、《停好挺好》及狼人殺情歌《天亮請睜眼》。接著零九換上黑領白西裝外套，先solo抒情歌《Sing To Me》，然後零九走到鋼琴，邀請鋒澤再次出場。

拿著彈結他的鋒澤，邊走出台邊說：「年輕偶像歌手來了...為什麼有這part，因為想提醒大家，我們不只是偶像，我跟零九因為玩遊戲給大家認識，然後一齊組團，但我們最大的本質，其實是創作歌手，零九至今創作了多少歌？對，100多首，我也快到啦100， 所以這part是想回到本質的開始。」

昨日尾場4月28日，剛好是鋒澤入行10周年日子，鋒澤台上感謝所有鋒蜜粉（鋒澤粉絲暱稱）支持，說：「謝謝鋒蜜粉的一直支持，10周年對我很大意義，雖然一轉眼就過，但同步也是個開始，希望未來10年﹑20年﹑30年可以不斷唱歌給大家聽。」

在感謝各演唱會單位時，主辦推出蛋糕慶祝鋒澤入行10周年，零九便和鋒澤深情擁抱，鋒澤即席許願，祝願身邊的好友、歌迷們平安健康，未來的日子可以繼續用音樂陪伴大家。

嘉賓方面，頭場在九澤CP準備情深繼續唱出《不確認關係》時，響起卻是婁峻碩的《Rise》，婁峻碩突然出現走上台喊：「What's up Hong Kong!」，此時零九搶著說：「我就知道，就是知道你這個人會來！」但鋒澤則張大嘴巴：「吖！」了出來，接著3人默契唱了幾句《Rise》。

原來婁峻碩在九澤CP在港開演唱會時，剛好也有工作來港，原本不打算去看的他，突然改變主意，最終給他們驚喜。邱鋒澤表示沒料到峻碩突然出現，讓在場所有觀眾尖叫聲不斷。尾場則有孫盛希驚喜現身，與九澤CP跳唱了《暈嗎？》。孫盛希感謝鋒澤讓她有機會來香港，說：「我真的很少機會可以來香港演出，所以是我自薦要來，因為好喜歡《暈嗎？》這首歌。」

（即時娛樂）