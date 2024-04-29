芷珊約您｜軒仔自認惡頂 生活習慣嚇怕有緣人 談感情事 搵到真愛就退休 (17:36)

由黎芷珊主持的《芷珊約您》昨晚（28日）播出一集嘉賓是張敬軒（軒仔），芷珊飛到紐約直擊軒仔美國站巡唱，巡唱結束後，芷珊與軒仔深度交流。

芷珊問軒仔入行多年犧牲了什麼？軒仔坦言：「一個內地人嚟香港（發展），你會覺得你有咩唔好嘅新聞，會好似變咗一個內地人嘅典範（代表），好多因素令我覺得輸唔起。」軒仔續指為了保持靚聲，連最愛的酒都不敢多喝：「我要Keep住把聲仲唱到以前啲歌，咁呢啲就係平時生活上嘅約束。」

問到未來十年計劃，軒仔打算將多年來累積到經驗與後輩分享：「用我哋捱過嘅苦頭話畀佢哋聽捷徑喺邊度，呢啲係好好傳播（傳承）。」芷珊問到現在的他快樂嗎？軒仔坦言：「快樂呀，行到42歲呢兩年係我人生最好時候，我有自己團隊，無論做演唱會或者拍YouTube都有好反應，自己派歌反應又好好，爸爸媽媽生活又安穩，自己想食嘅嘢又食得起，想去嘅地方又去得起，覺得人生好圓滿，但要Keep住落去係唔容易。」

芷珊向軒仔提問大家感情事，42歲的軒仔坦言開始有想被人照顧的念頭，芷珊問到有否遇過適合對象？軒仔想了良久後說：「（呢行）唔係好識到人係真嘅，同埋（我）唔係咁輕易畀人進入到我生命。」他又自認惡頂：「比如有Potential成為情人嘅人，同一班Friend嚟到我屋企，會喺我屋企攞起啲嘢嚟睇睇，但係佢擺唔番啱個位，咁我就會行埋去擺番啱，咁就完咗喇。」

芷珊向軒仔嚴刑迫供拍過幾次拖，軒仔說：「拖過一隻、半隻手仔咁啦，我係一個講將來嘅人，但一去到講將來標準就會唔同，我係冇『不如行吓睇吓點先啦』呢一種，我所有嘢都要Well Planned。」

問到有否真正愛過一個人？軒仔不諱言：「我覺得我係愛過，其實父母係影響我嘅感情觀，佢哋係南轅北轍，到𠵱家都係唔夾，我見到我媽嘅痛苦，嗰種矛盾到𠵱家40幾年都係冇解決，佢哋到離開嗰一日，都唔會解決得到，我唔可以畀我人生係咁。」軒仔直言如果遇到真愛便會退休：「如果我Commit得佢係我另一半，我會同佢Share人生最後嗰段時間。」

（即時娛樂）