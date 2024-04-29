第32屆香港舞台劇獎︱劇協會長馮祿德：唔會踩任何觸犯法律嘅嘢 (22:15)

「第31屆香港舞台劇獎」頒獎禮去年6月在葵青劇院舉行後，被指活動「不妥內容」損聲譽，藝發局停止對頒獎禮資助，康文署亦不贊助頒獎禮場地。

劇協就事件表態後，2月舉行義賣紀念品籌募經費，以支持新一屆頒獎禮的製作費用。「第32屆香港舞台劇獎」頒獎禮今晚（29日）在私人地方舉行，香港戲劇協會會長馮祿德（祿叔），頒獎禮開始前他接受訪問。

他說：「今日心情輕鬆愉快，可能昨晚（28日）完成演出，加埋睇到今日一切都好順利，天氣唔係太差，我覺得係好開心，事實上籌備今屆頒獎禮，喺過去2﹑3個月以來，保持好平靜﹑輕鬆，好似冇事發生過嘅平靜心態進行，唯有咁樣相信處事先順利，未來先更樂觀，同埋世界要繼續轉，我哋希望一切可以好和諧咁去發展，今日成班同事好早嚟到綵排，一路都好順利。

（未來是否再想申請藝發局資助？）今日表現點樣唔知，但有信心一切順利，但唔係一種表態，好似剛才我所講平常心態進行，盡量做得最好，所謂平常心意思，曾經發生過小風波﹑大風波也好，我哋當冇發生過，係唔係都咁樣準備，係繼續去做﹑創新，都照樣去做，劇場人係盡力做到最好，當然永遠都有不足，下次應該更有進步。

（未來一年點做？）我哋思考過未有最後決定，曾經透露過同對方有關重要人物傾偈，就話我哋覺得呢個為全港市民﹑為下一代服務，提供好好健康精神娛樂，係為提供畀市民服務，我哋去申請一啲香港市民公帑應該好合理，當然有乜嘢理由，無論客觀或其他理由，唔批准就到時再算，相信有理由一定會提出，我哋一直抱積極樂觀希望，如果仍然係唔得到順利資助，希望睇現實環境點做。

今屆做得成，好多謝好多熱愛香港話劇及舞台劇嘅市民﹑好關心劇協﹑好支持我哋，無論本港﹑海外人士及國內同胞，呢個打氣都好夠，出年有冇錢就唔知，唔能夠成日攤大手板要求人哋同我哋買嘢，一切都有解決，船到橋頭會直，先搞好今晚先。

（今次嘉賓或者過審劇目有沒有篩選？）我一路聲明講，我哋當冇事發生過，我哋本乎我哋初心，原則係合法合理合情，係唔會踩任何嘢，觸犯法律嘅嘢，至於其他人心情係點，鍾意邊個我哋冇得估測，我哋順住我哋主題，做起文本，主題唔係由去年定，以往好幾年前﹑疫情前都定咗，疫情出現後都更加要定主題振奮人心，繼續行呢條路，有一方面我哋繼續會去嘅時候，藝術發展求生求變係自然趨勢，如果發覺今晚有乜新構思，不一定係因為目前環境，或者因為顧忌什麼，我哋遷就乜嘢，睇到純粹可能礙於客觀環境，地方唔同咗，礙於人手，礙於大家睇到厭...當然估測我哋係咪咁嘅意思，我最怕估測，我話畀你聽係唔係都唔信，唔好估囉，我哋嘅心係坦誠及直率，𠵱家表達多左驚有啲人好容易覺得隱晦含蓄唔明，都係藝術手法。我哋一向用不同手法追求真善美﹑合法合情合理，冇一早定Marking scheme。

（私人地方有沒有困難？）顧忌唔係人哋喜惡，要顧忌有冇影響到香港市民生活，如果去餐廳酒家鄰近民居，一搞起上嚟有乜哄動就唔好啦，亦影響到公安，到時又多一條問題。今晚環境本身離開咗市民，但有本身特色，做起上來會安樂啲。（可否透露使幾多錢？）講錢失感情，但我哋就住，多謝熱心支持香港舞台劇市民，我哋籌到足夠嘅錢今晚用，如果有少許用剩，希望撥落下年，但希望唔使啦，真係名正言順公開申請到香港市民交稅﹑香港政府撥嘅一啲費用畀我哋做，到時真係唔得再算，天無絕人之路。

（主題『風』是否回應當局撤資助？）唔好亂想，呢個風字，係我哋傾下傾出乜嘢最好，我唔知你有冇睇晒場刊，風係自然界現象，如果唔好嘅解釋就有歪風﹑罡風﹑龍捲風，但風亦有好的一面，春風﹑和風，所有風都係滋潤令植物生長，我哋取其善意，今次講到明，唔好估，我哋唔係揀黑面，係揀白面，係揀善嗰面，唔係惡嗰面，唔好屈我，我係揀好嘅意思。

好嘅意思係乜嘢？我哋成至藝術工作者，面對疫情之後，齊心重建香港，令到香港更好，我哋成班藝術工作者醉心創作，就好似一股氣流，然後匯聚一齊而成風，呢個風係出現後，表現不同風格﹑不同風采，帶嚟一種風尚，句句都係正面嘅風字，然後能夠滋潤生命，感化人心，好似化育萬物嘅春風。風仲有一樣，清新嘅風吹走以往陰霾，乜嘢原因積落都好，吹走唔好嘅嘢，呢個風幾有意思。

（有沒有信心之後獲申請？）冇，都係平常心，我冇得估人哋點樣，你問我係咪被打壓呢？我上次記者會都有講，我唔鍾意用封殺﹑打壓呢啲字，我希望對方唔係，大家都係為香港市民好，盡心盡力做好本分，係願意追隨政府指出光明嘅方向，點解要有敵我對立，點解要有鬥爭呢？我哋大家一齊做好佢唔好咩？我唔希望用打壓及封殺呢個字，但未來會點我唔知，等如我話畀人聽，昨晚齣戲係我此生最後一齣戲都唔定，因為我鬼知跟住發生乜事，但從樂觀光明方向諗，有時人事嘅嘢，一時嘅決定我冇得控制，但喺無論劇協同劇界，我哋係向光明及希望方面去諗，正常現象係唔會咁出現。」訪問完後祿叔笑言：「唔好再問落去，會愈講愈激。」

（即時娛樂）