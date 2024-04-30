田蕊妮首封劇后 跟團隊分享同林日曦合作點滴：好掛住佢 (12:25)

第32屆香港舞台劇獎頒獎禮昨晚（29日）於灣仔碼頭Pier 1929餐廳舉行，視后田蕊妮憑《大離婚日》獲最佳女主角（喜劇/鬧劇），首度封劇后的她難掩喜悅，在社交平台貼出和團隊慶功照片，並興奮寫道：「昨晚頒獎禮後與大離婚日嘅監製Eva，副導演陳小東及燈光子欣&佢老公（另一套劇嘅導）演方俊杰宵夜來一個小小嘅慶祝，席間大部份時間都在講林日曦，互相分享一下同佢合作嘅點滴，究竟佢有幾執著，有幾黑面，有幾古怪，又呢樣，又嗰樣...下刪三千字，最後發覺同佢合作總括來講都是愉快的，最後發覺我們都好掛住佢，應該不只我們，相信很多觀眾也是！得獎後收到好多message讚我好叻，我唔否認，但我今次嘅叻係因為我撞到一個比我更叻嘅人，佢叫 @lam1hey（林日曦）。」

至於林日曦也在Ig貼出和杜太田蕊妮合照，並搞笑寫道：「死黐先....啱啱贏咗舞台劇獎最佳女主角嗰個田蕊妮呀，我識佢㗎﹑好熟㗎﹑由細識到大㗎﹑同一個鄉下㗎，你睇吓，當年耕完田，我哋貼到好近影相㗎，有冇人要佢簽名相？十蚊一張。」而阿田老公杜汶澤也在fb留言恭喜老婆獲獎。

田蕊妮受訪時說：「做同唔做（舞台劇）都唔係因為辛唔辛苦，係有冇咁嘅機會發生呢一件事，所以未有任何planning，多謝林日曦，咁啱去年《大離婚日》，『妻』部分30場演出，係我入行30年，咁啱入行30年時，撞到佢（林日曦），大家一齊work呢個作品，今次獨腳戲係我演藝生涯代表作，所以好開心，同林日曦除咗講多謝，都係講多謝。」

（即時娛樂）