梁雍婷出席烏甸尼遠東電影節 跟觀眾互動兼歎美食 (13:49)

在第四十二屆香港電影金像獎中榮獲「最佳女配角」殊榮的梁雍婷，聯同《白日之下》導演簡君晋及《第八個嫌疑人》導演李子俊，前往意大利烏甸尼第26屆遠東電影節，出席《白日之下》之意大利首映及《第八個嫌疑人》之國際首映，兩部電影亦同時入圍該電影節之競賽單元。

3人幾天的電影節活動中行程緊密，先後出席開幕禮、放映、傳媒訪問及講座，為向歐洲觀眾推廣香港電影不遺餘力。當地觀眾亦對這兩部於金像獎榮獲多個提名的作品，表現出大力的支持及無比熱情，於放映後報以長達1分鐘的掌聲向導演及演員致意。

對於首次踏足意大利及出席遠東電影節的梁雍婷來說，很榮幸能出席電影節，而《白日之下》配樂去年於意大利錄製，現在大家能回到這裏在劇院內重溫作品，令她很感動，她知道觀眾因為喜歡香港電影，特意從歐洲各地前來參加電影節，亦令她特別珍惜今次機會。

在緊密行程以外，梁雍婷亦抽空以跑步形式探索烏甸尼，以及和簡君晋、盧鎮業前往威尼斯觀光。她笑言當地海鷗不是「人咁笨」，因為已習慣每天面對大量遊客，除索食外更會噴排泄物戲弄遊客，嚇得他們在威尼斯遇見巨型海鷗，也連忙走避。另外，意大利亦是美食之都，4天行程中她吃了12球Gelato，當地純素食物亦令她大快朵頤，在工作以外享受美食和美景之旅。

（即時娛樂）