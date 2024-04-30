早D知早D醫｜陳欣健24小時照顧認知障礙症太太 為女兒做心理輔導 (13:53)

陳欣健表示除了患者本人，還要照顧患者身邊人的感受，並透露女兒們得知媽媽不認得自己後確實受到打擊，而他則擔當「心理輔導」及緩衝角色。（大會提供）

由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝主持的《早D知早D醫》，今晚（30日）播出第5集，邀請《中年好聲音2》參賽者陳寶雄，分享患糖尿病視網膜病變（俗稱糖尿上眼）的心路歷程。

陳寶雄於2001年確診患二型糖尿病，短時間暴瘦近20磅，近年病情嚴重至糖尿上眼。他自揭以前一天喝足7罐可樂，不但有吃宵夜習慣，更會邊煲劇邊吃一整盒家庭裝雪糕；當時病徵已明顯，包括食慾大增吃不飽，及小便頻率高至每5分鐘如廁一次。

陳寶雄4年前右眼開始視力模糊、幾近失明；直到去年參加《中年2》海選，左眼亦僅剩下幾成視力，他感謝太太Fanny陪伴、照顧及鼓勵他勇敢追夢，陳寶雄哽咽道：「比賽第一回合出街後，林順潮醫生搭住我膊頭講『陳寶雄，你值得睇更多嘅嘢，你隻眼仲有感光，可以有機會好番』，嗰時諗住自己會失明，佢同我講完我覺得好有希望。」

陳寶雄透露目前視力已痊愈得七七八八，並向太太發表愛的宣言：「一直以嚟佢無條件扶我上台、落台，我同你講當我對眼完全好番嘅時候，我都會扶番你去每個地方，只要你想去邊都一定同你去。」他還以自身經歷為靈感，作曲兼填詞創作歌曲《眼睛反映眼睛》，並於節目中即場獻唱，感動得主持魏韵芝眼濕濕！

明晚（5月1日）播出的第六集，「愛妻號」陳欣健分享照顧患認知障礙症太太張蓉蓉（藝名尤情）的經歷及感受。張蓉蓉是60年代邵氏女星，陳欣健指太太曾離家出走及忘記關爐頭，又指太太試過瞓到半夜，突然走到客廳將所有相簿拿出來，但卻不知道自己在做什麼。他坦承需要24小時貼身照顧患病太太，這亦是最困難的一點。

陳欣健續指除了患者本人，還要照顧患者身邊人的感受，並透露女兒們得知媽媽不認得自己後確實受到打擊，而他則擔當「心理輔導」及緩衝角色。為博紅顏一笑，陳欣健不時陪太太打麻將，及為太太播放懷舊金曲：「有幾秒鐘睇得出佢真係開心，已經帶畀我好多安慰。」

（即時娛樂）