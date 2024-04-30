怪宿宿｜葉靖儀自稱將軍澳「美人魚」 穿三點式騷弗爆身材 (14:07)

由黃紫恩（Jojo）、馮子亮（Liam）、陳國麟（Doniven）、伍韻婷（Juliana）、葉靖儀（Michelle）、蔡景行（行仔）及陳玟蒽（Jacy）主持的旅遊節目《怪宿宿》。

昨晚（29日）一集，葉靖儀（Michelle）、蔡景行（行仔）來到泰國芭堤雅，挑戰瞓漁船同瞓遊艇不同風味。他們率先體驗做個有錢人，豪華遊艇內設備應有盡有，Michelle坐在臥房軟硬適中的大牀上，非常寫意，並笑言︰「當年選港姐嘅感覺返晒嚟。」之後他們換上泳衣，準備暢玩水上活動。

自稱是「將軍澳美人魚」的Michelle，換上全白色三點式泳衣派福利，她試玩直立板，雖然表現驚青，依然成功企直並划了幾步。輪到行仔出馬，他的運動細胞一般，花了一段時間才勉強企直，可惜很快就失平衡落水。接住他們轉到漁船體驗漁民生活，簡樸而略帶粗糙的佈置，Michelle跟行仔學習過漁民生活釣魚、下廚全部一腳踢，卻別有一番風味。

今晚（30日）黃紫恩（Jojo）、陳玟蒽（Jacy）再度登場，她們介紹一間位於馬來西亞飛機酒店。酒店由波音貨機改裝成，麻雀雖小但卡拉OK、按摩椅等娛樂設施都有，她們會體驗在機翼上行走的感覺。

後晚（5月2日）陳國麟（Doniven）、伍韻婷（Juliana）在日本淡路島體驗返校，介紹一所由學校改建而成的酒店，2人笑言重拾做「小學雞」的回憶。由大堂來到課室改建成的房間，內裏保存了黑板及粉筆，Juliana興奮拿起粉筆準備寫上節目名，可惜她中文水平有限，只識寫「怪」字，「宿」字只勉強寫了幾筆，最後在各人協助下才完成。跟着在學校禮堂有一座彈牀，二人童心未泯，Doniven更聲言做童軍時經常跳彈床。Juliana跳得太盡興及興奮，笑言大叫說︰「瀨尿、瀨尿，我瀨尿喇。」

（即時娛樂）