利瑪竇｜劉松仁謝幕感動落淚 王梓軒感謝陳潔儀細心照顧 (16:19)

第3度公演的音樂劇《利瑪竇》前日（28日）假香港文化中心大劇院上演尾場。一連八場的《利瑪竇》吸引不少圈中藝人捧場，包括鍾楚紅、姜大衛與太太李琳琳、羅蘭、薛家燕、韓馬利與丈夫杜燕歌、陳友、譚玉瑛、黃浩然、朱晨麗、譚永浩及杜小喬等。

家燕姐及陳友大讚音樂劇「好正」，譚玉瑛表示聽到梓軒唱意大利文歌好感動，已經是第2次入場的黃浩然說：「好感謝台前幕後畀咗個咁精彩嘅演出，好感動人心、好震撼。特別係梓軒比上次嘅演出更精彩，希望《利瑪竇》可以重演再重演！」

男女主角王梓軒與陳潔儀率領眾演員謝幕，藝術總監劉松仁亦現身幕前，看到台上傾力演出與台下的支持，松哥感動落淚，先後向觀眾及身後眾人鞠躬致謝，他說：「要多謝你哋，我希望喺《利瑪竇》呢條路上面，我哋尋覓到更多同類，攜手同氣，多謝你哋！」梓軒在台上說：「第3次公演相隔咗4年，世界發生咗好多年，令我哋唔可以咁容易，但係我哋都堅持，大家仍然喺度，呢個好難形容，感恩。有大家咁多嘅支持，相信我哋可以繼續行落去。」

慶功宴上，王梓軒與陳潔儀分享感受，劇中2人是情誼深厚的主僕關係，更是互相支持好朋友，他們指3次公演共演出28場，這個紀錄對於他們來說很瘋狂。陳潔儀說：「呢刻嘅心情都有啲複雜，唔捨得亦係放鬆咗嘅，呢個劇都幾辛苦，因為我有騷要做，就唔可以好放鬆，𠵱家終於可以放鬆啦。」王梓軒說：「呢次公演大家都成長咗少少，個故事入面講嘅嘢，我哋都明白多咗，所以有好多場口，我都唔使做戲，每次我見到佢嘅時候，自然就有個感受，我唔需要去創作，呢份友誼、呢份照顧係真實嘅，每次佢摸我個頭，我就會即刻標眼水。」

陳潔儀坦言是次公演，雖然是連續8場，但對比上次8日內演12場，已經輕鬆得多：「今次係好享受，佢（梓軒）好乖，我都想好似佢咁做運動，但係真係太攰，我最緊要就係啱嘅時候食啲啱嘅嘢。」

王梓軒為了保持最佳狀態，每日早上都會做運動：「要叫番醒個身體，然後就開聲，之後再睇多次個劇本。飲食方面就戒五穀、唔食糖、冇酒精、冇咖啡因，個人反而好精神。」

終於完成演出，陳潔儀將為另一齣舞台劇準備，笑謂今年是她的「舞台劇年」，而王梓軒亦忙為製作不同的電影及電視劇：「其中一套會喺康城賣片，我都係第一次去，到時仲會去羅馬同維也納。」

（即時娛樂）