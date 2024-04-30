黃子華稱舞台劇界生態吃力 應多辦頒獎禮支持香港創作 (17:23)

「第32屆香港舞台劇獎頒獎禮」昨晚（29日）於灣仔碼頭的一餐廳自資舉行，頒發了21個常設獎項及推薦獎「終身成就獎」。

田蕊妮憑獨腳戲《大離婚日》首度獲提名最佳女主角即封劇后，她感動表示近年才發現在舞台劇擔任演員是最享受，她說：「舞台真的不可以消失，它是一件很貴重的事，是在一個空間內與每一位觀眾開心地交流。」

魯文傑憑《撒旦狂筆》獲最佳男主角（悲劇/正劇），他表示自己即使多年來參與電視、教學等工作，但一直沒有離開過舞台，每次當他站在舞台時，都有回到「家」的感覺，更借此機會感謝鍾景輝、林立三等恩師。

獲提名最佳男主角（喜劇/鬧劇）的黃子華、林海峰均有出席支持，雖然2人最後不敵上屆最佳男主角歐陽駿，但子華認為：「香港的表演創作機會已不多，特別舞台劇界生態更加吃力，這樣的頒獎禮應該多辦以支持香港創作。」林海峰則形容頒獎禮場地雖比以往「親密」，但氣氛相當好，就好像公司派對一樣，對業界士氣有所提升。

黃呈欣憑《植物人》首度榮獲最佳導演（悲劇/正劇），向來大情大性的她激動又認真地表示：「我希望香港政府相信，舞台劇是可以掙錢的，即使戰爭或瘟疫，藝術都是需要的，請讓我們繼續發展香港舞台劇！」本屆亦頒發了「終身成就獎」予載譽香港劇壇50多年的毛俊輝教授，以表揚他於導演、演藝、戲劇等不同範疇之卓越成就與貢獻。

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（即時娛樂）