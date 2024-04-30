九龍城寨之圍城｜郭富城「殺人王」隱藏角色造型曝光 鐮刀大戰古天樂 (17:46)

電影《九龍城寨之圍城》明天（5月1日）上映，過去一星期舉行的優先場，觀眾反應熱烈，好評如潮。戲中看點當然不止於此，《九龍城寨之圍城》在拍攝之初，已為電影設置強大隱藏角色，而這位角色亦於首映禮曝光，就是在戲中演殺人不眨眼的「殺人王」郭富城。

《九》戲中所有男主演以至友情客串，皆傾盡全力獻出最強武打動作，令觀眾看得熱血沸騰。當中與龍捲風（古天樂飾）一樣武功所向披靡，能以一敵百，殺人如麻，出手快如雷的「殺人王」，其角色散發出懾人氣勢，出手兇悍不留情，相反對主人忠心耿耿，但對兄弟卻義無反顧，監製莊澄、葉偉信及導演鄭保瑞，決定將此重要角色設定為隱藏角色，在電影海報亦未能發現此角色的蹤影，希望在上映前讓觀眾有驚喜有期待，能夠擔當重任，又能夠與古天樂演的龍捲風匹敵，必然具懾場魅力影帝級人馬演出，就落在影帝郭富城身上。

今次郭富城願意作特邀友情演出，演心狠手辣兼殺人如麻的「殺人王」一角，全因為郭富城對導演鄭保瑞的欣賞，加上兩人合作無間，又是獨當一面金像影帝及金像導演，惺惺相惜。當鄭保瑞邀請郭富城客串演殺人不眨眼的兇殘殺人機器時，導演把角色設定及劇情向郭富城分析，以最大誠意打動了他，加上郭富城對《九》的創作概念非常欣賞，希望為這部作品出一分力，看畢劇本及角色設定之後，很快答應特邀演出。

關於角色造型，郭富城與導演多番鑽研，「殺人王」現身於70年代，造型指導建議郭富城留當時流行之幼鬍鬚，並以唐裝、經典油頭造型現身，手執殺人武器，眼神凌厲，展示殺人不眨眼氣勢，當中一場與「龍捲風」在天后古廟的大戰，兩位強人好友生死訣，單是拍這一段情節，2人打至天昏地喑，也用了3天3夜，出來效果亦震撼。此外，飾演Tiger的黃德斌亦被「殺人王」在幫會大戰中重創右眼，頓變失明，因此Tiger哥對「殺人王」懷恨終生，「殺人王」出現場口不多，但亮眼非常。

郭富城日前驚喜現身首映，透露自己的角色其實是陳洛軍（林峯飾）的爸爸，所以在場稱林峯做「乖仔」。郭富城讚《九》演員及幕後，用心拍攝精彩香港電影，而他在拍攝時，亦與導演研究角色，全神貫注演繹每個動作，由於不少場面皆要手執尖銳武器對打，特別與古天樂一場生死之戰，亦特別小心處理揮動武器場面，免生意外。除了動作打鬥，「殺人王」與「龍捲風」本是情同手足的好兄弟，所以有描寫兄弟情的一幕，古天樂更親手為郭富城剃鬚，場面溫馨。

（即時娛樂）