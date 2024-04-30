淡季報錯團｜Thomas笑Pony「口臭」 Gi準備小驚喜整喊Melody (17:34)

ViuTV節目《淡季報錯團》今晚（30日）播出一集，樊沛珈（Gi）、米露迪（Melody）、蔡寶欣（Pony）和Thomas Windle來到泰國蘇梅島的第2天，他們決定到當地街市購買特別食物予對方。

Thomas指Pony經常講廢話，認為「臭」食物非常適合Pony，他選擇盛產泰國南部的臭豆予Pony。Thomas試食完臭豆後跟Melody說話，一股臭味從Thomas口中散發出來，臭味使Melody難以忍受，並叫Thomas與她保持距離。

另一方面，Gi和Pony經過一間菜檔見到一種外型類似蟑螂的昆蟲，名叫印田鱉蝽，常見於泰國菜式。縱使Pony知道Melody見到昆蟲會被嚇到魂飛魄散，Pony堅持購買它欲整蠱對方。

去到開箱環節，4人將買到的食物放在桌上；眾人首先試吃臭豆，Pony一臉輕鬆咀嚼臭豆然後吞下，她形容其氣味如同煤氣；Gi試食後面有難色說：「我真係唔係好明點解Pony可以吞到粒臭豆，真係好臭，我覺得Pony用Gas味去形容，真係畀面咗嗰粒臭豆，真係垃圾房嘅味道，仲要係有廚餘嘅垃圾房。」

Gi和Pony叫Melody閉上眼睛，拿出為Melody準備的「小驚喜」──印田鱉蝽。當Melody睜眼看到「小驚喜」時，嚇得她拔腿就跑並大哭，她哭著跟Gi說下次要買雞頭給Gi。Thomas則替被整蠱的Melody感到可憐，指Melody在買早餐時仍替兩位好友著想。冷靜過後的Melody對整蠱她的主持們立下復仇宣言：「正所謂你不仁我不義，接落嚟嘅行程你哋死硬喇。」

（即時娛樂）