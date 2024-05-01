姜濤生日出新歌 答謝姜糖不離不棄 用Fans信做道具拍MV (13:25)

姜濤喜歡收到Fans的來信，他說：「因為你哋寫信畀我，我已經接收到你哋內心嘅想法，呢個重要過禮物。」（大會提供）

昨天（4.30）是姜濤25歲的生日，他雖然人在新加坡，為準備今晚（5.1）的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》巡迴演唱會新加坡站外，同時亦與MIRROR成員接受當地傳媒訪問，生日要在工作中度過，不過他特別製作第15胎《好得太過份》，並於生日當天推出冧姜糖（粉絲暱稱）。

《好得太過份》由徐浩作曲、陳詠謙填詞，是繼《愛情簽證申請》後，再次跟陳詠謙合作的個人單曲作品。過去姜濤聽過很多Fans對他默默付出的故事，其中一個印象特別深刻，他說：「我聽過一個故事，有個Fans Keep住舉牌，但因為大家都舉住牌佢見唔到我，但佢覺得好值得，仲話見唔到我唔緊要，最重要係我要見到佢舉住嗰個牌，令我安心，呢件事大家聽完，連工作人員都覺得想像唔到。」

去年姜濤在演唱會上，拍下自己舉應援燈牌短片，回想那次拍攝，姜濤說：「大家見Fans出Event舉牌好似好容易、一瞬間嘅事情，都唔係好辛苦，但佢哋為咗舉牌呢個行動，可能要付出好多時間，提前去排隊，又拎住咁多嘢，但佢哋只係想話畀你聽佢哋喺度嘅時候，喺安靜嗰一排，我就係諗咗好多呢啲嘢，然後好想話畀大家聽，你哋對我太好喇，真係好得好過分，好感激佢哋由以前到𠵱家，無論我發生乜嘢事情，經歷咗乜嘢低谷，佢哋都會喺度。」

拍攝今次MV，姜濤拿來大量Fans寄給他的信件作為道具，他很喜歡收到Fans的來信，他說：「不嬲都鼓勵Fans寫信畀我，唔使嘥太多錢去送好多禮物畀我，因為你哋寫信畀我，我已經接收到你哋內心嘅想法，呢個重要過禮物。」

被問到當中可對一些內容深刻？姜濤說：「令我印象好深刻嘅有太多，好似前幾日都睇到一封，佢話佢係單親媽咪，帶住幾個小朋友，唔知𠵱家點做，只可以去聽我嘅歌去支撐住佢。我唔知自己嘅歌可以有咁大力量，去支撐住人哋，但如果你可以喺我嘅歌入面攞到力量，就已經好足夠。希望大家聽完《好得太過份》，可以畀你哋有一個好好嘅力量，呢個係我對Fans嘅感情，但係你都可以透過呢隻歌，話畀你好重要嘅人知：你都對我好好。」

今年生日雖然要在海外工作中度過，但姜濤心情大好說：「又到一年一度嘅生日，每一年嘅生日，都漸漸地變到好似唔係我嘅生日，但我好開心，大家會因為我嘅生日而聚埋一齊咁開心。好多謝一直以來支持我嘅Fans，好多謝身邊每一個愛我嘅人。今年生日願望，係希望身邊所有人身體健康，身體係好重要，希望每個人都願望成真，大家開開心心，生活愉快。」

（即時娛樂）