家族榮耀之繼承者｜羅嘉良孖羅子溢權鬥佘詩曼 余安安怒摑阿佘場口曝光 (14:35)

《家族榮耀之繼承者》即將登陸翡翠台，無綫昨晚（4月30日）推出首個宣傳預告片。分別於馬來西亞及香港取景的《家族榮耀之繼承者》，由《家族榮耀》原班幕後精英負責打造，同樣是以豪門家族為題材的劇集。故事講述丘家長孫女丘皓兒（佘詩曼飾）雖然精明能幹，但礙於是女兒身分，加上父親丘家大兒子守仁（許紹雄飾）看淡權力及名利，令皓兒在家族中一直不得勢，公司大權落在丘老太爺（劉江飾）二兒子守義（羅嘉良飾）及守義兒子智斌（羅子溢飾）手上。不過因為丘老太爺突然病重，並留下委託書著皓兒全權代理集團主席要務，令原本已關係緊張的丘家一夜變天。

根據無綫發放首條預告，《家族榮耀之繼承者》17名主演全面曝光，先後為佘詩曼、羅嘉良、許紹雄、余安安、林峯、黃浩然、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅、梁諾妍、王敏奕、劉江、吳岱融、龔慈恩、劉浩龍及羅子溢，眾演員各懷鬼胎的神情及滿是仇恨的眼神，配以「豪門上流全員惡鬥」的宣傳字句，劇力萬鈞。

17位演員之中，除了視后佘詩曼外，上季大結局以彩蛋形式出場的羅嘉良亦相當搶焦，今集「升呢」《家族》系主角行列的羅嘉良，除了以好演技吸引觀眾，一頭微曲白髮老妝配以老謀深算神情，帶出新鮮感的同時、亦演活角色應有的壓迫感。

除了演員陣容，預告片亦曝光劇集重要場口，除了有羅嘉良與劇中兒子羅子溢密謀對付佘詩曼盤算場口外，還有余安安怒摑阿佘一幕。

（即時娛樂）