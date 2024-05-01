張家輝新作《贖夢》舉行世界首映 以「意大利」寓意作品帶來好意頭 (16:01)

張家輝執導及主演新作《贖夢》，獲邀參與意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元，並於昨晚（4月30日）舉行世界首映。這晚首映全院滿座，影迷反應熱烈，除了當地及歐洲觀眾外，又有內地影迷專程到場，而在放映後觀眾更報以長達兩分鐘的掌聲支持，令家輝非常感動。

家輝官仔骨骨盛裝出席首映，抵達放映場地大劇院時，就獲得影迷們夾道歡迎，當中有不少是內地影迷，專程赴烏甸尼支持，心情相當雀躍的家輝就即場跟他們交流，又先跟影迷們合照。

對於作品首次公映，並跟世界各地影迷見面，家輝沒有特別緊張：「因為我本身自己就冇乜野心，今次烏甸尼邀請我作為一個競賽電影，其實都係人哋畀面，人哋畀面我咪接咗人個面，自己野心唔係真係好大，當然如果能夠推廣到部電影，令大家多啲人知道呢部電影而有興趣入去支持，呢個係我最大嘅心願。」家輝又發揮搞笑本色，笑言能夠帶著《贖夢》來到意大利，希望都有個好意頭：「我作為導演帶住《贖夢》嚟到意大利，進行世界性首映，咁...個意思咪就係大利囉，因為意大利吖嘛，總之希望大家睇得開心。」

放映前家輝先上台以英文答謝觀眾，感恩獲電影節邀請舉行世界首映。說畢，總監Sabrina Baracetti在台上跟家輝互相擁抱，恭賀對方執導的新作終於正式面世。

放映完畢後，在場觀眾拍掌長達2分鐘，令家輝非常感動，他亦合十向全場觀眾鞠躬致謝。隨後超過半百影迷走到劇院大堂，圍著家輝要求簽名及合照，場面墟冚，家輝亦有求必應，逗留現場近半小時去滿足大家。有歐洲觀眾即場跟家輝交流，大讚電影擁有強烈風格，影像凌厲，有影迷就讚特技出色，被戲中場面嚇到，又有影評人網上撰文欣賞戲中演員們出色表現。

（即時娛樂）