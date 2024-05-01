五月天開騷 瑪莎自爆冇穿底褲 遭阿信掀裙底 (16:36)

台灣天團五月天在中環海濱活動空間，舉行7場《五月天【回到那一天】25週年巡迴演唱會 香港站》，昨晚（4月30日）舉行首場。五月天成員阿信、怪獸、石頭、瑪莎和冠佑從寫著FLY TO 25TH 的飛機逐一「落機」，並一口氣唱出多首快歌，炸爆全場後，阿信大聲跟台下觀眾打招呼，他說：「很久不見，想不想我們？」

石頭謝謝大家昨晚捧場，稱已看到台下有人哭了，但分不清是汗還是淚；瑪莎則用廣東話跟五迷打招呼，然後再說：「好不容易5月又來到香港，2日前也不真實，但唱完兩首歌爆汗後，就感受到這就是香港的天氣，不管是淚或是汗，大家用盡力跟五月天一起唱。」

冠佑指演唱會舉行前一天綵排完，他到外面走走時，遇到看騷的粉絲跟他揮手，他說：「今（昨）晚五月天有很多歌跟大家一起唱，希過大家跟五月天有一個時光旅程。」

阿信表示五月天在過去25年發行過很多歌曲，現在就帶大家坐上時光機，還笑說：「五月天過去那麼忙，因忙著發明時光機，全世界那麼多科學家，都沒有人發明到時光機，只有五月天五個人發明成功。」隨即熒幕出現一部「時光機」，然後帶觀眾進入時光機，熒幕上出現他們去到不同時空發展，出現不同扮相。

唱至中段，穿裙的瑪莎大汗淋漓，衣衫濕透，不停用毛巾抹汗，他笑說：「我濕透了，可能沒穿底褲。」其他四子追著他看個究竟，阿信跪低揭開瑪莎裙底窺看，場面搞笑。阿信表示五月天陪伴歌迷度過春夏秋冬，由1999年出道開始一直唱到2024年，然後唱出《志明與春嬌》、《終結孤單》及《我心中尚未崩壞的地方》等歌曲，熒幕播出他們當年模樣。

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（即時娛樂）