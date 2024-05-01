逆天2｜劉佩玥搞搞震 險揭方力申底牌 馮盈盈纖腰搶鏡 (17:04)

無綫劇《逆天奇案2》昨晚（4月30日）播出一集，劇情講述警方發現Perses（方力申飾演的冠峰暗網身分）在暗網與頂級僱傭兵集團有聯絡，森Sir（陳展鵬飾）和Nic Sir（黃智賢飾）獲委派成立特別小組追查事件；電腦奇才Daniel（高鈞賢飾）獲邀加入小組協助解密工作。

本來Daniel因想與Ana（馮盈盈飾）盡快離港結婚欲推掉工作，但阿Wing（林夏薇飾）相約Ana請求她，終成功令Daniel和Ana留港並接下工作，成為警方對抗Perses的重要武器！

另邊廂，「麻煩友」夏悠倩（劉佩玥飾）再次出動搞搞震，悠倩因為沒錢而向冠峰求助，冠峰不想節外生枝藉詞拒絕，可是悠倩咬住唔放，更意外發現冠峰虛報魏子樂（張頴康飾）康復進度，拍下證據並向警方提供相關資料。

昨晚最搶眼一幕，非馮盈盈玩滑浪莫屬。以露腰潛水衣上陣的盈盈騷纖腰，身形弗爆！雖然滑浪場口只有短短數秒，但盈盈認真對待，事前上堂學習滑浪，盈盈受訪時說：「之前都只係喺電影入面睇人哋滑浪，覺得好陽光好有型，自己滑浪都真係因為今次拍劇而第一次接觸，原來滑浪都幾好玩，拍完劇之後都想繼續學！」

盈盈續透露拍攝當日天氣不似預期，增加拍攝難度，她說：「當日陰天又大浪又大風，拍唔出理想中陽光與大海效果。過程有啲艱辛，跟住我哋落水拍攝嘅攝影師同埋導演，佢哋嘅眼鏡都因為太大浪而被冲走，可想而知當日嘅海浪係幾咁猛烈，嗰啲衝浪畫面都係我哋成個團隊用汗水同埋心機捕捉返嚟。」講到纖腰非常搶眼，修讀營養學的盈盈分享喼弗秘笈，還公開自創的瘦腰特飲「奇異果青瓜乳酪」餐單，並解釋特飲中每種食材的營養及功效。

（即時娛樂）