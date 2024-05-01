歐陽德勛自認姣婆 苦等10年再開咪：我仲流住做廣播嘅血 (18:16)

57歲的歐陽德勛在1984年參加新秀歌唱比賽入行，之後簽約唱片公司成為歌手，再獲引薦加入電台做DJ，曾在多個電台擔任音樂節目主持，經驗十足的歐陽德勛，月前在馬浚偉邀請下加盟新城廣播，並於星期一至五晚上9時至10時，主持節目《沿途有我》。

歐陽德勛接受朱子昭主持的《新城廣播關注組》訪問，談及獲馬浚偉力邀的經過，他表示：「好感恩夢想成真，我真係以為唔會再做電台廣播，仲要係咁有規模機構，馬生只同我講，幾時做節目，播咩由我決定，真係自由到不得了，佢叫我做番自己style，總之好聽就得，剩係唔准我播佢啲歌。」

《沿途有我》已播出個多月，雖然德勛在樂壇和廣播界經驗豐富，但他謙稱自己如一粒塵埃，更大讚新城廣播給他有家的感覺，他說：「我曾經去過不同地方做過廣播，但呢到全部嘢對我來講都好新鮮，因為自己停咗一啲日子冇做電台，我同啲朋友講，我仲係流住做廣播嘅血，簡單啲講，我係姣婆，好恨開咪。」

已封咪10年的德勛，坦言經常心癢癢想重返舊崗位，他表示：「都苦等咗頗長日子，一直冇人搵我，有時聽收音機，坐車或聽到人做節目，特別DJ播歌，我會即刻諗如果係自己，我會夾呢隻歌，當時嗰啲雞皮就出晒嚟，我會感動到自己。」

德勛又憶述初入行做DJ，由於當時錄音室不多，所以經常要三更半夜返電台錄音，甚至要提早回去排隊等候錄音室，德勛表示：「有時仲要通宵喺到瞓，要輪流排；如果有前輩DJ畀嘢你剪，你已經係覺得袋錢入你袋，呢啲係錢都買唔到，如果畀人鬧，我哋唔敢出聲，佢肯鬧你，表示佢肯教你，不過我冇遇過，我係感恩嘅。」

（即時娛樂）