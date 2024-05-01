婁峻碩為個唱勤操肌背歌詞 擔心招架不住香港Fans狂熱 (18:08)

婁峻碩笑言雖不時單人演出，但擔心招架不住香港Fans的狂熱。（大會提供）

台灣男團五堅情人氣爆滿，訪港吸引不少Fans追星，成員婁峻碩（SHOU）宣布來港舉行個唱《上漲SHANG ZHANG》香港站。婁峻碩笑言雖不時單人演出，但擔心招架不住香港Fans的狂熱：「平時都會一個人演出，但今次來到香港只有我站在台上有點擔心，因為fans很熱情，每邊都尖叫時沒人跟我分擔，會招架不住！」

SHOU入行十周年舉行個唱，與樂迷分享「十年有成」的喜悅及成果：「由歌單、嘉賓、自傳式視覺及互動舞台結合，希望入場觀眾可以享受超爽視聽體驗，我會把『十八般武藝』都派上場，為自己『三十而立』寫下值得紀念的音樂里程碑！」

SHOU雖呼籲大家留意自己的舞台表演，不要一直大喊「脫衣服」，但在台灣個唱毫不吝嗇大騷身材 ：「這趴完全是『服務』歌迷，盡管身材沒有非常完美，但希望能滿足大家的心願，來香港演出都很大壓力，每次都有人叫我『除衫』，已經學識這個廣東話詞語，本來沒有計劃健身，但看來都要操練一下，為突發情况準備。」

SHOU表示個唱是記憶力、體力、肌肉的3大考驗，壓力程度似參加「三項鐵人」辛苦：「這是人生最大考驗！時間不夠用，我要記30首歌詞，是很考驗記性，在休息時都會拿住歌詞溫書，好像回到學生年代的感覺。」

演唱會將在全新室內演唱會場地AXA Dreamland 安盛創夢館舉行，婁峻碩笑言Fans可以「舒服地」睇騷：「因為夏天我都怕大家會太辛苦，大家可以在冷氣地方看綵排、合照，最緊要是安全！希望大家反應熱烈，慢慢將這個新場地變成五堅情的主場，我們經常來跟大家見面！」

（即時娛樂）