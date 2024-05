獲Wyman填第65首歌 祖兒搣走所有技巧：向不完美發展 (21:35)

next

容祖兒近日終於推出新歌《九秒九》,今日凌晨祖兒在Ig貼出和新歌填詞人兼好友黃偉文(Wyman)合照,她還分享這首歌前傳。不經不覺Wyman已替祖兒寫了65首歌詞,祖兒娓娓道來:「今年2月3號當我收到令山這個動人旋律的時候後,我第一時間告訴Y(Wyman),猶記得截至當時為止他已經為我的新碟寫好了兩首,苦口婆心的他,在寫完第二首歌的時候輕輕告訴我,『First plug好像還未出現喎』,繼續努力找呀,唔好急,最緊要快啊!」

祖兒坦言一首歌能夠成為第一主打,絕對需要很多考量:「尤其在《東京人壽》這樣的一份1000分上乘的歌詞之後,YY希望從我口中再次和大家說個什麼樣的故事,在marketing和藝術展現上作出一個最好的平衡,足以令這位多年以來我的隱形企劃費煞思量,當他收到我的message後,立刻收到他的回覆,『係呢首啦係呢首啦係呢首啦搞咗一大輪,我哋終於搵到啦﹗』(開心過我)」

祖兒表示喜歡這個淡淡的旋律,加上有Wyman的這一票,就更加確認了,『我二月鬆動啲可以快寫,唔好再要啲聽眾等咁耐啦﹗』在四年一次嘅2月29號這個特別的日子,他把歌詞趕起送給我(浪漫),我們討論了很久,怎樣發掘在這首歌演繹上的可能性,指引是飾演一個唔識唱歌嘅容祖兒(難就難在其實我都唔覺得容祖兒好識唱歌),入了兩次錄音室之後,我努力嘗試搣走所有技巧,向粗糙不完美發展,很刺激很好玩很新鮮,再來的message已經是:『一shot落,成個MV五分鐘,個女人收到消息好匆忙之後出門口』﹑『不要Diva,不管你是文員定文青,我希望這個你比普通更普通。』還有『別忘記折返拿回那條出席喪禮的小黑裙』﹑『導演我幫你搵啦,佢叫MAGGIE』﹑『直覺話俾我聽咁樣係最啱呢首歌』。

過去的三月和他的每條message,都是研究這首九秒九每一個細節,在我最需要他的時候,他永遠像阿拉丁燈神一樣,Moment of truth,這何嘗不是九秒九,大家欣賞這次成果之同時,我真的要再一次感謝YY,若然沒有他揸出來的腦汁,眠乾睡濕度了幾晚通宵,一切一切都開始不了,無法言喻的愛,但願來世我們能夠角色調換,你說一句就好,Just Let Me know﹗這兩天太忙,瞓覺前可以將我這份感覺和大家分享,特別舒暢,祝好夢。」

