獲Wyman填第65首歌 祖兒搣走所有技巧：向不完美發展 (21:35)

容祖兒近日終於推出新歌《九秒九》，今日凌晨祖兒在Ig貼出和新歌填詞人兼好友黃偉文（Wyman）合照，她還分享這首歌前傳。不經不覺Wyman已替祖兒寫了65首歌詞，祖兒娓娓道來：「今年2月3號當我收到令山這個動人旋律的時候後，我第一時間告訴Y（Wyman），猶記得截至當時為止他已經為我的新碟寫好了兩首，苦口婆心的他，在寫完第二首歌的時候輕輕告訴我，『First plug好像還未出現喎』，繼續努力找呀，唔好急，最緊要快啊！」

祖兒坦言一首歌能夠成為第一主打，絕對需要很多考量：「尤其在《東京人壽》這樣的一份1000分上乘的歌詞之後，YY希望從我口中再次和大家說個什麼樣的故事，在marketing和藝術展現上作出一個最好的平衡，足以令這位多年以來我的隱形企劃費煞思量，當他收到我的message後，立刻收到他的回覆，『係呢首啦係呢首啦係呢首啦搞咗一大輪，我哋終於搵到啦﹗』（開心過我）」

祖兒表示喜歡這個淡淡的旋律，加上有Wyman的這一票，就更加確認了，『我二月鬆動啲可以快寫，唔好再要啲聽眾等咁耐啦﹗』在四年一次嘅2月29號這個特別的日子，他把歌詞趕起送給我（浪漫），我們討論了很久，怎樣發掘在這首歌演繹上的可能性，指引是飾演一個唔識唱歌嘅容祖兒（難就難在其實我都唔覺得容祖兒好識唱歌），入了兩次錄音室之後，我努力嘗試搣走所有技巧，向粗糙不完美發展，很刺激很好玩很新鮮，再來的message已經是：『一shot落，成個MV五分鐘，個女人收到消息好匆忙之後出門口』﹑『不要Diva，不管你是文員定文青，我希望這個你比普通更普通。』還有『別忘記折返拿回那條出席喪禮的小黑裙』﹑『導演我幫你搵啦，佢叫MAGGIE』﹑『直覺話俾我聽咁樣係最啱呢首歌』。

過去的三月和他的每條message，都是研究這首九秒九每一個細節，在我最需要他的時候，他永遠像阿拉丁燈神一樣，Moment of truth，這何嘗不是九秒九，大家欣賞這次成果之同時，我真的要再一次感謝YY，若然沒有他揸出來的腦汁，眠乾睡濕度了幾晚通宵，一切一切都開始不了，無法言喻的愛，但願來世我們能夠角色調換，你說一句就好，Just Let Me know﹗這兩天太忙，瞓覺前可以將我這份感覺和大家分享，特別舒暢，祝好夢。」

（即時娛樂）