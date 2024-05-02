推出新晉編劇學徒計劃 古天樂鼓勵主創薪火相傳 (12:37)

香港電影市場近年受到多重打撃，本地中小型電影製作公司資源緊絀，難以負擔聘請全職編劇崗位，同時不少年輕編劇人才，亦因欠缺穩定收入，未敢全身投入電影創作，電影創作人才出現斷層，影響香港電影未來發展的可能性。

香港電影工作者總會（下稱總會） 宣佈，推出「新晉編劇學徒計劃」，項目由電影發展基金資助，創意香港全力支持。期望透過直接薪金補助，支持香港電影製作公司開設新職位聘請全職編劇學徒。從而為新一代創作人才提供入行機會，以回應近年業界對電影編劇的迫切需求。

電影工作者總會會長古天樂表示：「業界對新晉編劇需求迫切，然而，目前編劇大多只能透過自薦或自由身形式，與不同公司合作，未能長期與固定主創、製作團隊磨合，欠缺實戰經驗。每年各大專院校相關學系，均輸出不少創作人才，但不少矢志於電影行業發展之畢業生或新晉創作人紛紛表示『入行無門』。希望新晉編劇學徒計劃能為業界提供資源，吸納、聘用這批充滿熱誠但缺乏機會的新一代。」

首屆計劃為期18個月，將批出最多5間本地電影製作公司之資助申請。每間公司需同時聘用兩名全職編劇學徒，共計最多10名編劇學徒。每個職位資助上限為全期港幣$324,000，每名學徒月薪不少於港幣$15,000。

這將為新晉編劇們提供實踐和學習的機會，從創作、籌備到製作和執行等各個階段，他們將有機會與資深主創一起工作，拓寬視野，深入了解電影行業，並保持對創作的熱情。學徒職位申請者必須是持有香港永久性居民身分證的人士，且畢業於相關大學或專上院校不超過5年。

同時，申請者必須未曾在任何電影中擔任「編劇」或「聯合編劇」職位。這將確保計劃能夠真正培育出新的編劇人才。電影製作公司申請單位將以公司身分與電影總會簽訂合約，以僱主身份聘用學徒。該職位必須是公司新開設的職位，以確保編劇學徒能夠在真實的工作環境中學習和成長。

電影總會將向獲選的本地電影製作公司發放部分薪酬和培訓資助，以支持學徒在實習期間的生活和專業發展。此計劃的目標是促進香港電影業的發展，培育出更多具有創意和才華的編劇人才。透過與行業內專業人士的合作和支持，這些新晉編劇將能夠精進自己的技巧，並為香港電影注入新的靈感與創新。

古天樂表示：「我們深信香港電影充滿生機，長遠寄望透過新晉編劇學徒計劃之成功，在當局支持下，以類近資助模式為業界爭取足夠資源，培育新一代主創及幕後人才。各崗位之本地電影從業員能有系統地持續發展、承傳，從而使本地電影業界有穩定而優質的產量，持續提升香港電影的創作水平及競爭力。」

（即時娛樂）