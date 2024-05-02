逆天奇案2｜昏迷高鈞賢被「震」醒嚇親馮盈盈 李國麟妙論三餸飯勁爆笑 (15:13)

無綫劇《逆天奇案2》昨晚（1日）一集劇情再有新推進，Daniel（高鈞賢飾）在工作時遇上火警，並因吸入現場的化學氣體後，出現罕見過敏反應陷入昏迷，身為未婚妻的Ana（馮盈盈飾）得悉噩耗後，大受打擊崩潰爆喊！後來冠峰（方力申飾）獨自前往探望Daniel，揭露冠峰原來是導致Daniel昏迷的幕後黑手，冠峰原本只是想Daniel受輕傷退出調查，怎料Daniel是萬中無一的溴氣過敏者，令冠峰深感自責。

高鈞賢（Matthew）昏迷場口雖然令人痛心，但拍攝時卻笑料百出！無綫官方平台釋出《逆天2》NG花絮片段，內容是盈盈拍攝探望昏迷Matthew的場口；拍攝期間，本應緊閉雙眼的Matthew無啦啦睜開雙眼說："I am so sorry！"原來拍攝時有人打電話給Matthew，被「震醒」的Matthew即伸手入衫袋撳熄電話，盈盈見狀爆笑說：「醒番呀佢！」另一場O記食飯場口，陳展鵬誤將「狗急跳牆」講成「狗跳佛牆」，同場演員聽到成頭黑人問號之餘忍不住爆笑，黃智賢更笑謂：「隻狗點跳佛牆呀！」

昨晚另一笑位，出名貪小便宜兼計到盡的莫Sir（李國麟飾），教下屬如何買到性價比最高的3餸飯，他說：「3餸飯表面上貴兩餸飯幾元，但你識得叫就抵好多，3餸飯同兩餸飯都係用同一種飯盒裝，你落單時先叫兩餸，等阿姐將啲餸裝滿晒喇，你先同佢講唔好意思，我想食3餸。」此時有人說阿姐遇到這種情况，只會酌量裝第3個餸，莫Sir聽完笑笑口說：「餸菜分為可量化和不可量化，豬扒、雞翼呢啲屬於可量化，粟米肉粒、麻婆豆腐呢啲就屬於不可量化，揀餸時要先揀不可量化嘅，呢啲冇得畀少你㗎嘛，之後再追加可量化嘅！」

（即時娛樂）