《九龍城寨之圍城》票房報捷 首日開畫收逾500萬 破近8年港產片紀錄 (13:33)

《九龍城寨之圍城》昨日（5月1日）上映，截至昨晚7點，開畫單日票房累計逾400萬，及後票房繼續報捷，累計優先場票房合共$5,020,529，一舉打破多項紀錄，成為2024年中西片單日開畫票房冠軍，更是近8年香港電影開畫日票房總冠軍，歷年香港電影開畫日票房第2位，僅次於2016年由《寒戰2》創下的開畫票房紀錄。

《九龍城寨之圍城》過去一星期舉行的優先場，觀眾反應熱烈，好評如潮，除了令觀眾讚不絕口的瘋狂漫畫式動作場面，當中令觀眾感動落淚的兄弟情，令人回味咀嚼、近乎真實還原80年代九龍城寨，及一個「離不開、留不低」的香港情懷故事，皆成為觀眾激讚看點，以致開畫的預售、即日售票的數字，反映出極受觀眾歡迎，首天入場人次達73070，是近8年香港電影開畫日入場人次總冠軍，不少場次皆近乎全院滿座，是近5年中西電影開畫日入場人次第3位。

導演鄭保瑞昨日率領林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，拍攝片段答謝觀眾：「好開心，知道《九龍城寨之圍城》破咗華語片開畫票房第2位。」4子亦齊心呼籲：「《九龍城寨之圍城》城門已開，希望大家多多支持。」伍允龍及喬靖夫走訪九龍及新界，超過10間戲院馬拉松式謝票，每次入場全場觀眾報以熱烈掌聲，大嗌好睇！伍允龍又與喬靖夫與觀眾互動，伍允龍示範「寸勁」讓觀眾親身感受埋身動作，反應熱烈。

（即時娛樂）