「順嫂」梁葆貞拒做惡家婆 難忘跟張國榮周潤發相處點滴 (14:41)

在長壽處境喜劇《香港81》至《香港86》中飾演「順嫂」一角而深入民心的梁葆貞，早前由加拿大返港探親，接受新城知訊台台長程凱欣（Karen）主持的《原來生活好快樂》訪問。退休多年的「順嫂」保養得宜，年屆87歲的她仍然記性好、轉數快，最難忘與張國榮、周潤發相處點滴，大讚他們尊重老人家，令她大為感動。

久未亮相幕前的「順嫂」，早年隨女兒移民加拿大享清福，現時不但有孫，更有曾孫，四代同堂，幸福洋溢，她幾乎每年也返港探望家人。

她笑說：「我就好似隻候鳥咁，我鍾意加拿大嘅夏天，冇咁炎熱；我鍾意香港嘅冬天，唔會成日落雨，唔會成日一早就天黑，咁兩邊都有我摯親嘅人，咁我咪變咗兩面飛囉！」順嫂在訪問中多次讚在港的媳婦，對她很孝順之餘，說話溫柔令她甜在心頭，故每年也回來相聚。

「順嫂」大談婆媳相處之道：「新抱同你根本係冇血緣關係，佢唔嫁你個仔都唔識你，咁佢嫁你個仔識到你，婆媳關係都係一種學問，最焦點就係尊重！」她表示現今社會擺出「家婆款」已行不通，做人要將心比心：「我呢個新抱對我非常之好，事事都好尊重我哋，老人家最需要嘅就係溫暖、尊重同愛惜。」她不諱言愛惜媳婦的程度比子女更甚。

「順嫂」父親是已故粵劇界一代始祖、演藝界名宿梁醒波，她坦言在娛樂圈見盡人生百態，但自言很知足的她，樂做小人物角色。她最欣賞「哥哥」張國榮及「發哥」周潤發，認為他們最值得尊敬。

她憶述有次返電視台拍劇巧遇張國榮，得知同樣移民到溫哥華：「佢問我點解唔搵佢飲茶，我話哥哥我冇你個電話呀，佢話我𠵱家寫畀你，但（有人）叫佢入廠，結果佢拎住個地址、電話逐個廠搵我，佢唔知我喺邊個廠拍嘢，我都好感動，哥哥真係對老人家好尊重。」

至於「發哥」周潤發，她笑言有次在台慶後台碰到他：「佢問我點解瘦咗咁多，我話我有糖尿病，佢話『睇醫生，我聽日同你睇醫生』，我話唔使我已經睇緊醫生食緊藥，我好感動！」

訪問期間，新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉探班與「順嫂」聚頭，她不但憶起當年跟馬浚偉拍劇時對老人家關心的點滴，更大讚馬生年輕俊朗，還拋出一句廣東俗語「姐兒愛俏」，此外，她又講出不少諺語，如「老人成嫩仔」、「米貴大圍事」、「華光師傅冇欠你錢」等，令節目增添不少笑料。

（即時娛樂）