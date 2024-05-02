香港婚後事｜張振朗朱敏瀚嫌棄賴慰玲 黎諾懿回應與太太「女尊男卑」 (15:54)

綜藝節目《香港婚後事》一共十集，節目主持陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（阿賴）、黎諾懿及羅天宇，本集有張振朗和朱敏瀚擔任嘉賓，大談對「約炮新世代」、婚姻觀與家庭觀的看法。

今晚（2日）播出第3集，與張振朗、朱敏瀚因合作《反黑路人甲》結緣的阿賴，為答謝好友一口答應擔任節目嘉賓，作為「無飯主婦」的她與Yoyo親自準備shabu shabu招待兩位「牛魔王」，邊吃邊開「研討會」，鬥坦白的同時還互窒，氣氛熾熱。6人之中，振朗、朱仔及天宇均尚未成家，振朗及朱仔婚姻觀類近，除每次拍拖均會以結婚為前提，又不約而同認為要有經濟基礎才可成家。

振朗回應結婚話題時，一再強調「錢唔係最大嘅問題」，期間驚爆一句：「講有錢要問番黎總先得！」Yoyo見狀即搞笑釋出「問題兩連環」攻擊黎總：「你幾歲結婚？」、「我唔知你嗰時有冇𠵱家咁有錢」，嚇得振朗急補鑊：「我哋唔好再喺黎總面前講錢！」

雖然成為被玩對象，但諾懿大方回應與太太「女尊男卑」的問題：「嗰時以我嘅能力，要追趕我太太係冇可能嘅事，但嗰時真係鍾意...」現年36歲的天宇坦言心急結婚：「40（歲）都係大嘅年紀，都急（結婚）嘅。」

6人還圍繞了《婚後事》其中一個核心思想「約炮世代，性愛分開」進行討論，振朗自爆中學時曾透過聊天室約異性出街，更勁老土地以「紅玫瑰」做相認記認：「嗰時主要傾偈，傾傾下就會試約出嚟，但嗰時好細個，咪約幾個Friend一齊，講話著咩色衫，咬住支紅玫瑰做記認。」

振朗又指由於當年科技未夠發達，聊天室不設頭像，故有很大想像空間，盡顯浪漫一面：「會諗諗呢個係咩女仔，可能會諗到好多美滿嘅事情。」思想開明的振朗又認為「約炮」並非「不良好事情」：「男未婚女未嫁，試多幾個有咩問題？約炮只係一個名，點都有愛意喺入面。」

今集繼續有情境題Q&A，最搞笑的莫過於諾懿問振朗及朱仔「會唔會揀賴慰玲做老婆」，2人異口同聲因為一個原因嫌棄阿賴，朱仔更指覺得2人在教小朋友方面很大分歧：「我試過同埋佢個仔一齊坐地鐵，佢個仔喺度郁嚟郁去，當然好乖冇搞到其他人，我就心諗如果呢個係我個仔，我一定會叫佢坐低。」振朗聞言搞笑說：「我估唔到朱仔已經諗到咁遙遠，完全冇呢個幻想嘅餘地。我同佢（阿賴）太friend，我冇諗過，我有啲想嘔。」

（即時娛樂）