破墓｜導演張宰賢親證電影致敬《殭屍先生》 自爆是郭富城狂迷 (16:41)

由《娑婆訶：六指人》張宰賢自編自導，崔岷植﹑金高恩﹑李到晛及劉海鎮合演的韓國驚慄片《破墓》，在韓國叫好叫座。

《破墓》在港上映以來亦大受歡迎，截止昨日（5月1日）累積票房破800萬。對於《破墓》在全球大受歡迎，張導演感驚訝：「真的沒預料到在全世界也獲得這麼好的反應。我覺得香港人應該會感到很熟悉，我也受到小時候喜歡的殭屍電影的影響，例如《殭屍先生》。」

導演透露《破墓》向他非常喜歡的經典港片，由許冠英、林正英、錢小豪主演1985年上映的《殭屍先生》致敬，他說：「《殭屍先生》是我最喜歡的電影之一，在《破墓》中晚上偷偷地把棺材載上靈車趕路的場面，就是向《殭屍先生》於深夜用馬車趕路送棺的情節致敬。比起殭屍的臉，人們對殭屍穿的衣服，更有好奇心和神祕感，我也在揭開第二個棺材出現靈魂的時候，比起靈魂的外貌更集中考慮到服裝部分。」導演很喜歡殭屍電影，寄望香港電影人繼續拍殭屍電影。

除了《殭屍先生》，張導演原來有留意其他港產片，更自爆是郭富城狂迷：「因爲我是郭富城的忠實粉絲，我最喜歡的香港電影是《安娜馬德蓮娜》（1998︱郭富城、陳慧琳、金城武主演）和《小親親》（2000︱郭富城、陳慧琳主演），兩部電影分別應該看了50多遍，在全世界我最喜歡郭富城，我到現在還留着在釜山電影節上收到的簽名。」

《破墓》大受歡迎，影迷期待電影能拍續集，導演表示：「我還沒有考慮製作續集，但如果有機會的話，我想在香港和郭富城一起拍攝港版《破墓》。」

（即時娛樂）