《女高推理班3》原班人馬回歸 朴芝潤預告神秘升級 (16:47)

相隔2年，《女高推理班3》正式回歸校園！原班人馬《回答吧！1988》朴芝潤、《我獨自生活》張度練、《文明特急》Jae Jae、《惡中之惡》金亨瑞（BiBi）和前IZ*ONE成員崔叡娜（Yena）將化身推理社團成員，找出學校內發生的神秘事件真相，節目已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費收看。

推理型冒險綜藝《女高推理班》於2021年在韓國播出後，造成不少哄動，第二季更成功帶動指定串流平台用戶急升120%。據悉《女高推理班3》早於去年12月完成拍攝，歷時數個月後製期後終於定檔4月，可見製作用心；本季5位主持將轉到一所充滿可怕詛咒的學校，她們透過測驗和遊戲揭開隱藏在女高之中的秘密。

隨著《女高推理班》踏入第三季，「神秘俱樂部」朴芝潤、張度練、Jaejae、BIBI和Yena也越見默契，談到拍攝時最令人難忘的地方，張度練表示：「今次是崔叡娜推理能力的成長史！」朴芝潤力讚「神秘俱樂部」之間的化學反應：「由於我們非常了解對方，今季我們發揮了彼此的優勢來彌補不足；而且林秀晶導演注重細節，在整個拍攝過程中，有很多部分都讓我起雞皮疙瘩！我認為《女高推理班》之所以受到喜愛，是因為『女子高中』這個地方令人充滿回憶，卻又帶點難以言喻的恐懼，我希望觀眾能夠一起感受難以想像的雞皮疙瘩。」

（即時娛樂）