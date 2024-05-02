鄧麗欣對「優質股」有信心 冇諗過出寫真：唔想為影而影 (17:49)

鄧麗欣（Stephy）、倪晨曦、吳家忻、王智騫、范麒智，今天（2日）到中環出席時裝品牌活動。Stephy在社交網上載性感泳裝照大騷「蜜桃臀」，她表示剛過日本和東南亞熱帶小島度假，去年舉行完個唱後，即接連拍了2部戲，拍戲經常捱通宵，忙完連串工作後，讓自己好好休息，她笑說：「我去做妲己，入住度假村可以躺平曬太陽和睡覺，好開心。」

被問為何向網民大派福利？Stephy稱去小島旅行，行李多是泳衣，沒有帶太多服飾。有揣測照片是男友角度，Stephy否認有新戀情：「是專業攝影師幫我影的，團友有男有女。（網民指泳衣照太遠距離？）景色美麗不要浪費。（對自己臀部很有信心？）優質股，哈哈，是我勤做運動操練出來的成果，要與大家分享。（是否影了幾輯泳照？）慢慢來，影相很累的。」

問她有沒有想過出寫真，她指沒想過這問題：「現在還流行出寫真嗎？我不想太刻意為影寫真而影，現在用這形式，自己幾開心，又可以給大家驚喜。」

談到舊愛方力申（小方）主演的電影《億計劃》在內地第二度上映，首日開畫票房只74元人民幣，5天累積票房才破1000元人民幣，成績慘淡。Stephy說：「慘，電影人辛苦拍戲都想多人欣賞，不過看戲有很多渠道，現在年輕人喜歡網上睇。」電影再度上畫這形式是否不好？她說：「我不清楚情况，再上畫真的有點難度，好似我有份演的電影《飯戲攻心2》，內地票房都不如理想，但藝人很努力宣傳，很多環境因素不知道，做藝人很被動，電影票房好是驚喜，不好的話都不會去考究。」

（即時娛樂）