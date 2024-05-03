香港婚後事｜連詩雅爆準爸爸陳家樂變緊張大師 (17:03)

陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持的節目《香港婚後事》，請來錄影時懷有6個月身孕的連詩雅（Shiga）現身。天宇下廚煎魚，更與諾懿合力為Shiga炮製營養餐。Shiga與丈夫陳家樂結婚半年就造人成功，她坦言是在計劃之內，又透露目前只有他們兩公婆知道胎兒性別，連老爺奶奶也未知。

談到當日知道懷孕後的心情，Shiga說︰「我當時太激動，破壞咗原本安排好畀家樂嘅驚喜。佢放工返嚟打開門，我就喊到傻咗，嚇到佢...」Shiga透露家樂得知將為人父後的反應令她十分意外，又指家樂直至產檢時才激動落淚，之後就變成緊張大師。她說︰「就算今日嚟拍嘢，佢都會問：『咁你使唔使行山？安唔安全？』」好友Yoyo補充Shiga去洗手間，家樂都要扶住她。Shiga聞言更正道︰「沖涼！沖涼！依家處理狗仔大小便時，家樂都爭住做。我係有啲感動，見到佢真係有個轉變，好似成長咗咁。」Shiga透露家樂照顧愛犬的方法與她不同，相信他將來一定是嚴父。

節目今晚播出新一集，Shiga透露從小就希望婚後生4個小朋友，不怕孩子多會影響夫妻感情。諾懿及Winki立即撥冷水，同聲表示他們分別已有6年沒好好地睡覺。諾懿訴說成為爸爸後的各種可怕經歷︰「我老婆生第一胎嗰時，我頭10日有幻聽，成日覺得有小朋友喊。女人生得BB多，會甩頭髮﹗」Shiga聞言大叫很驚，Yoyo立即攬住好友及教訓諾懿。Winki忍淚自嘲︰「自從囝囝出世後，我變咗『大喊十』，除咗第一次見到佢時感動爆喊，佢所有嘅第一次，我都會喊，包括第一次將飯放入口。」

眾人談到婆媳關係時，Shiga對天宇說︰「我唔係話你唔好，你畀我感覺有少少似媽寶﹗」天宇雖然極力否認，卻被諾懿、Winki以各式各樣的情境題「盤問」。天宇最後不小心說錯了一句，Shiga即說︰「咁即係媽寶。」眾人爆笑，天宇叮囑Shiga小心別動了胎氣。

（即時娛樂）