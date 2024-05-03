在絕版前放浪一次｜娟姐首與梁彥宗合作 罕現小女孩一面 (17:08)

練美娟（娟姐）和梁彥宗（Chris）主持的ViuTV新節目《在絕版前放浪一次》下星期一（6日）首播，兩人將探索正在溶化的冰地、沉沒中的小島、瀕臨絕種的動物和逐漸沒落的文化。娟姐和Chris第一站抵達北歐國家挪威，為出發北極圈作準備。他們在首都奧斯陸待了兩天後，馬上坐6個小時車到國家公園尋找野生麝牛群的蹤跡。

兩人初次合作，娟姐就體驗到「Chris式」旅遊。他們天未亮就拿着行李離開酒店，Chris問娟姐害怕還是期待接下來的活動，娟姐似是惴惴不安，聲沙兼走音地回答：「應該唔驚嘅。」眾人在快餐店買早餐時遇上慢條斯理的店員，最後令他們要在兩分鐘內趕上正準備離開月台的火車。兩位主持拖着行李跑，幸好最終也趕得上火車。車廂內，眾人喘息未定，娟姐喘着氣說：「我唔得喇，30KG啊，大佬﹗」她隨後問Chris這個是否傳聞中的「Chris Style」，是否要經常趕火車，Chris苦笑，無言以對。

國家公園人跡罕至，加上如無邊際的草原，畫面夢幻。娟姐被眼前的景色震撼，卻因體力下降及看不到盡頭而感覺無奈。首次與Chris合作，娟姐說：「我初時覺得Chris好靜、好悶，但去完第一個景點後發現佢雖然樣子小朋友，卻藏住一個老人靈魂，跟住佢好安心。」Chris則表示：「我覺得阿娟外表同喺公司時嘅個性非常強悍、兇猛，今次見到佢小女孩一面，無諗過佢睇到動物時咁開心。」

（即時娛樂）