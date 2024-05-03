連詩雅懷孕7個月 孕肚不明顯 曾被質疑是否有喜 (19:18)

連詩雅（Shiga）今天（3日）穿上連身裙出席活動，雖然已懷孕7個月，孕肚卻不明顯，加上手腳纖瘦，完全不似孕婦。她自言體重已達人生高峰︰「我不敢磅重，上次4月時量體重已重了約10磅。我在懐孕初期吃得太瘋狂，體重升得快，現在就吃得精一點，多吃高蛋白質食物及做運動，每星期步行幾次，每次1小時，這樣就長胎不長肉。我很緊張，不想自己太胖，又不想BB不健康。BB一切正常，是中碼BB，很感恩。」

談到外表不似懷孕，Shiga坦言丈夫陳家樂也怕她被撞倒，常叫她多穿顯肚的服裝。Shiga說︰「我的孕肚較低，穿鬆身衫時不明顯，曾被質疑是否懷孕。銀行有孕婦優先服務，職員問我是否懷了孕，我立即挺起肚子，說已懷孕6個多月。有次我在港鐵車廂內不好意思坐關愛座，但因長時間站立而腰痛，不能不坐。」

BB將於7月中出世，Shiga仍未買嬰兒用品︰「已獲奶粉、尿片等物品贊助，因未公開性別，我一率選擇白色，打算多做兩次產檢後就公開BB性別。」Shiga這天仍穿上2吋半高跟鞋，她說︰「穿粗踭鞋沒問題，斗零踭鞋已被丈夫禁穿。我每次出門工作，他也叮囑小心別跌倒，又叫同事扶實我。他今天要工作，否則一定陪我來。他平日已盡量陪我，我希望他開工多掙奶粉錢。」

（即時娛樂）