趙希洛脫離舒適圈擴闊演藝路 細膽未刻意求外國試鏡機會 (23:26)

趙希洛去年9月宣布離開工作16年的無綫，至今半年已有不少新機會，拍廣告、經營網上個人頻道，還在斟洽電影，有機會進軍大銀幕。離巢前，趙希洛在無綫一直劇接劇，更因演出《愛‧回家之開心速遞》中的秘書角色「無知May」而成功入屋，她卻選擇不再續約，給自己一個有時間學習新事物的悠長假期。現在事事靠自己，她沒擔心前程，直言對電視、電影、舞台劇、網上節目也有興趣，北上發展沒問題，但因未能接受性感演出，沒刻意去外國找試鏡機會。「暫時過不到自己的心理關口﹗之前拍劇時要大露背，對我來說已是最大膽尺度。如果要裸露，我一定不接受！在無綫多年，我有『打底王』外號，試過跟陳山聰拍攝親熱戲時穿了3條打底褲；穿性感晚裝出席隆重場合時，我也貼上很多膠紙防走光。跟很多香港女仔相比，我細膽得多﹗」

這段日子，趙希洛修讀了黃秋生的戲劇課程。她坦言一直很欣賞黃秋生，希望能成為他的學生，知道對方開班後立即報讀。雖然課程只有7天，趙希洛覺得獲益良多，自言有脫胎換骨感覺。「我以前為自己設了很多框架，以固定或單一想法演戲，不懂開放自己，不懂從另一角度演繹角色。我從前說對白時亦太急，停頓位不夠。最初上課時，我什麼也不敢做，但7天後變成第一個舉手的學生，大膽試跳完全不懂的泰國舞和健身操。很感謝和我一同上課的賴慰玲，她提醒我勇於嘗試，不要有保留。最意外的是，原來當我說很感人或淒慘的對白時，別人卻覺得很搞笑。難怪我當年在台上很真摰地說得獎感受時，人人也在笑。我本身愛演較沉重的戲，自信比喜劇易掌握，因此想向毛舜筠、林子善、韋家雄請教，他們都是天生有幽默感的人。我想慢慢增強自己的喜感，成為一位多元化演員。」

與圈外男友感情穩定，趙希洛坦言兩人在結婚一事上早有默契和共識︰「之前疫情關係及忙拍劇，沒時間想結婚問題。而且，這件事不能由我一人負責，要等待另一半。今年會否有好消息？你永遠不會知道﹗大家屆時便會知。我與黃智雯也是人馬座，性格相似，另一半又是圈外人，所以喜歡低調拍拖。以往拍劇，我已穿過無數次婚紗，沒特別興奮感覺，而且我是超級突發性的人，隨時發生很多事也不出奇！」

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（即時娛樂）