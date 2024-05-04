張致恒老婆自爆不適疑患腫瘤 全家病倒沒收入恐被逼遷 (17:01)

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）育有4名兒子，兩人財困多年，不時在社交平台出Post呻慘，求網民幫忙。雯雯昨天（3日）在網上頻道公開短片，自爆過去一星期經歷自己及家人、愛犬同告病倒，她更因懷疑生腫瘤需接受進一步檢查，兩公婆不能正常工作沒收入，一家人隨時再被業主逼遷。

雯雯以多張照片交代過去一周遇上的事，她說︰「最難過嘅一星期... 首先就係，自己唔舒服，去咗急症，初步懷疑係腫瘤，要等化驗報告同再深入檢查.. 跟住就係朗朗發高燒，咳到唞唔到氣.. 嘔去睇急症。開咗藥返屋企.. 跟住到BB同寶寶開始咳同鼻水，少少發燒，去睇急症.. 驗晒冇中招。朗朗持續成個星期都係高燒狀態，今次去急症，分流咗係緊急，即刻照X光入院。我完全冇準備下，就陪佢一齊入咗院，做一連串檢查... 第一次，離開佢，留佢自己喺一個陌生地方，關埋門，佢畀人綁住，抽血，我就只可以企喺門口聽住佢嗌同喊.. 我自己一齊喊。（因為咁樣嘅關係，佢依家每晚瞓覺都會不斷嚇醒喊，要捉住我先再瞓。）最後，醫生話佢有輕微嘶哮症，白血球比正常低。如果返去再燒要即刻返病房。（總括，係因為佢早產發生嘅一連串，再加佢免疫力好低，好容易感染）。醫院，第一晚，佢完全唔肯喺張床，我就只可以孭住佢，得歲幾又要經歷... 孭咗5小時，天光.. 終於可以放低佢。成晚來來回回見到好多唔同嘅故事，令我覺得，其實發生咩都唔怕，最可怕係身體唔健康，好想起到祝福所有小朋友能夠健健康康。之後，就係到狗狗有癌症。」

雯雯表示一生所有不好的事都像一次過在這星期發生︰「短短7日時間，承受嘅壓力我已經再唞唔到氣... 心身都覺得好累.. 我自問已經冇氣力再撐到任何的事情。最後... 結尾就係全家病晒。一個月就算姐姐到咗，都冇正常工作，冇收入，換來嘅就係冇交租要搬走，但事實我哋又點可能有一筆錢去租新地方，就算有，全香港都唔會有人租畀我哋。比着以往我會想盡辦法保住個屋企，乞... 甚至出賣自己都要保住個屋企，但呢個星期發生嘅已經令咩力氣都冇，自己持續肚痛，仲要日日夜夜照顧朗朗，擔心狗狗，我依家就算要瞓街，咩都冇晒，我只希望所有小朋友同狗狗可以健康，唔好離開我。」

（即時娛樂）