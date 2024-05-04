逆天2｜73歲劉緯民闊別逾30年再拍劇 出山演陳展鵬父親 (17:45)

TVB劇集《逆天奇案2》昨晚（3日）一集講述森Sir（陳展鵬飾）因被控盜竊罪而停職，Hazel（蔣祖曼飾）本想以「忙中有錯」為他辯護，但森Sir平日處理突發事件時表現太冷靜兼甚少甩漏，令她十分頭痛。另邊廂，阿Wing（林夏薇飾）邀請冠峰（方力申飾）做專家證人，望他以學術理論證明森Sir只是「忙中有錯」，但暗戀阿Wing的冠峰看見阿Wing對森Sir如此緊張即妒火中燒，在庭上對森Sir作出不利的供詞。森Sir最終被判罪名成立，即時入獄28個月。

不少觀眾指冠峰平日看似正常，卻暗地裏活在自己世界，是「中二病天花板」。飾演冠峰的方力申說︰「我同冠峰完全係相反嘅人，佢睇落正常但暗地裏好唔正常，我最唔正常嘅地方就係太正常，我現實中完全冇潔癖、冇嘢唔食，亦冇嘢驚，又冇乜特別嘢敏感，正常到連屋企人、身邊人都覺得太奇怪，覺得邊有人係咁㗎？」

飾演森Sir父親的73歲劉緯民，相隔30多年再現身電視熒幕，獲觀眾讚保養得宜。劉緯民在劇中因前列腺問題出現尿頻，現實中的他原來也曾有夜尿問題，曾一晚起牀2、3次去洗手間，及後靠勤做運動改善了情况。他自言每星期做6天運動，早上睡醒後先做半小時伸展運動才落牀，然後再到會所做兩小時運動。劉緯民相信衰老由腳開始，因此之前疫情關係未能到健身房，仍堅持到公園散步1小時。

（即時娛樂）