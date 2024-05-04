雲浩影首拍劇想演親熱戲被拒 193︰我與阿Dee有偶像包袱 (19:02)

何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳家忻、雲浩影（Cloud）、蘇皓兒（Chloe）及鄧月平，今天（4日）出席ViuTV新劇《同居少女諸事卜》開鏡禮。阿Dee和193在劇中飾演情敵爭奪雲浩影，阿Dee自嘲一出場已是前度，193直言現實中與阿Dee的擇偶類型不同，沒可能爭女仔。雲浩影首次拍劇心情興奮緊張︰「相信會幾好玩，但預計會被阿Dee和193欺負﹗我與193的身高有差距，拍攝對手戲時，我可能會被鏡頭『斬頭』﹗」

雲浩影自言沒歌手包袱，曾期待與兩子拍親熱戲，卻不獲導演批准。193笑說︰「我與阿Dee有偶像包袱，拒絕跟Cloud拍接吻戲﹗其實我鏡頭前後也想跟他們咀嘴，尤其是阿Dee。如劇集賣埠到泰國，我們可成為BL組合，Cloud可以反串做小生。」阿Dee樂意跟193咀嘴，更提議加插一場兩人由爭女仔變成咀嘴的戲。雲浩影睇好阿Dee能打入泰國市場，說那邊沒他這種類型的演員。阿Dee笑問︰「我飾演佛像被人拜？」193自認是「港版Bright」︰「我入行後未認真拍過親熱戲，只曾為搞笑吻過劉錫賢、盧覓雪。Cloud下次拍MV，可找阿Dee執導，由他充當男主角。」雲浩影未敢答應：「我不能決定，要問公司。」

吳家忻、蘇皓兒與鄧月平首次合作拍劇，說她們3個女孩子有不少共同話題，會一同研究扮靚及攝影角度，因此很快就混熟。蘇皓兒與鄧月平在劇中有很多對手戲，夾雜少女疑惑。她們被問到可有同性的感情線時，鄧月平說：「因為地區限制，劇本沒描寫太多，但我們之間相處會有粉紅泡泡。我的角色造型很Man，但不需要束胸。」蘇皓兒自爆跟鄧月平試戲時怕醜面紅，又羡慕吳家忻能跟林德信有感情戲。吳家忻拒透露可有親熱戲，強調男友沒不准。她說︰「我是專業演員、獨立女性，不需要向他備案。」

（即時娛樂）