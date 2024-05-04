蔣怡豪宅變澤國 謝嘉怡遇水浸被困車廂 呂爵安海邊開工入山洞避雨 (20:07)

香港天文台今早（4日）8時55分發出紅色暴雨警告，多區出現水浸個案，主要集中將軍澳及西貢。前港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）駕車返工時，因馬路嚴重水浸無法再前行而被困車內。她在Ig限時動態出Post表示︰「抱歉周六早上講了這麼長的故事，但要對此刻的生活充滿感激，即使今天是糟糕的一天，也只需找到1、2件你可以感激的小事。事情往往是我們無法控制的， 那為何不尋找一些正面的東西呢？所以今天我感謝我的家人、朋友、我的工作以及所有繼續支持我的人。」

蔣怡位於清水灣的豪宅受暴雨影響而變成澤國，全屋內外及花園也嚴重水浸，全家上下連同工人姐姐也忙於用膠箱將積水倒出去，女兒就把家中的小龜放進箱內，慎防小龜被沖走受傷。蔣怡以英文留言︰「我的家是個游泳池。」張寶兒今日原定要出席的活動因紅雨而取消，她在社交平台上載停車場水浸的影片，呼籲大家要小心。

MIRROR成員呂爵安（Edan）今日凌晨未夠4時半已外出化妝整頭，然後進行拍攝工作。天文台今晨7時40分發出黃色暴雨警告時，他身在海邊拍攝，遇上大雨立即躲入山洞。Edan在Ig限時動態上載自拍片分享情况︰「現在是早上7時半，我正在避雨，狂風暴雨呀，真是貴人出門招風雨﹗」

（即時娛樂）