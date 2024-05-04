五月天首場「五月之約」 師弟Energy任嘉賓同台鬥舞 (21:48)

台灣天團五月天近日在中環海濱活動空間舉行7場《回到那一天 25周年巡迴演唱會》香港站，上月30日晚首場在黃色暴雨警告下提早結束，翌日（5月1日）第2場因有裝置損壞，大會基於安全評估後決定取消，延期於5月9日補場，並對受影響的外地歌迷提供交通及酒店補貼。

昨晚舉行場次變成第2場，迎來第一場「五月之約」，亦是五月天在事件後再開騷跟觀眾見面。他們演出期間稱開心這晚天氣好，令演出順利，主音阿信提到取消5月1日演出，因未能確保在大家安全、平安及完整演出，現在會加倍奉還落力演出，謝謝大家。

昨晚請來組合Energy擔任嘉賓，五月天罕有大騷舞技，與Energy跳唱《星期五晚上》，令觀眾尖叫，氣氛高漲。最後Energy成員牛奶提出五月天是否可以挑戰難度極高的「E16蹲」，怪獸笑說：「我們後面還有歌要唱。」最後阿信要全場一起跳，並喊話「人人16蹲，場場都有票」。Energy第三度擔任五月天演唱會嘉賓，之前分別是2005年及去年，今次以師弟身分來港，為這次表演用盡全力。Energy感謝五月天的促成，他們才能在相隔20年重返樂壇，現在新專輯或復出後在台北小巨蛋舉行的演唱會，皆秒殺售罄，阿弟笑說：「聽到秒殺！我們終可追上五月天一步！」

（即時娛樂）