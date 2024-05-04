《九龍城寨之圍城》伍允龍戲院謝票 遇觀眾挑機被偷襲 (22:56)

電影《九龍城寨之圍城》上映第四日，今日雖然經歷黃雨、紅雨，未減觀眾入戲院捧場，晚上電影的官方社交平台報喜：「暴雨下感謝每位觀眾入場 單日票房已超過500萬 再下一城突破1500萬 明天（5日）謝票小隊繼續戲院見」上載「城寨三子」林峯、張文傑、胡子彤與飾演王九的伍允龍舉起1500字樣的氣球。明天的謝票小隊有林峯、張文傑、胡子彤與伍允龍，由長沙灣到屯門的戲院謝票。

今日謝票小隊張文傑、胡子彤與伍允龍出動在銅鑼灣、尖沙咀與將軍澳各區的戲院謝票，林峯後來也加入謝票團隊。網上片段見演反派的伍允龍獲不少現場觀眾的歡呼。不過，有網民上載謝票的短片，伍允龍被偷襲！據描述是有個男觀眾舉手要跟伍允龍對打，切磋兩吓之後握手，男觀眾向伍允龍偷襲推跌他落地，現場觀眾嘩然。

有網民指這是最誇張的謝票，也有斥該偷襲者「無品」。短短十多秒的短片所見，男觀眾準備迎戰伍允龍，司儀提醒說是輕鬆的，不用紮馬。伍允龍準備向男觀眾出掌，林峯與張文傑則在後面準備扶觀眾，伍允龍輕推令男觀眾倒後幾步。雙方握手完結，司儀還恭喜觀眾有獨人無二的體驗，不料，該觀眾突然向伍允龍出手將他推跌地上。現場觀眾嘩然，張文傑與林峯連聲說：「唔好衝動！唔好衝動！」伍允龍被扶起時仍笑笑口保持風度。

（即時娛樂）