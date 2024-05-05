劍神張家朗落敗惹網民批評 何啟華睇唔過眼：用實力反鞭廢話 (12:52)

張家朗（左起）、蔡俊彥、李逸朗和梁千雨聯手，在主場合力助香港男子花劍隊歷史性贏得世界盃冠軍。（賴俊傑攝）

不少藝人及網民也認同何啟華。（Threads截圖）

事後阿Dee在Ig限時動態再留言，讚花劍港隊才是真正「好嘢」。（Ig截圖）

張家朗前天在16強止步，事後有網民留言批評劍神，何啟華看不過眼在社交平台抒發己見。（曾憲宗攝/Ig圖片/Threads截圖/明報製圖）

劍神張家朗前天（3日）在亞博舉行的花劍世界盃香港站正賽，張家朗在16強鬥世界排名第83的意籍劍手菲臘比一直拉鋸，他在尾段一度落後12：14，但果斷出手扳平，惟最終戰至「決一劍」以14：15飲恨，張家朗在爭議中落敗，無緣晉級，其間張家朗一度激動落淚。

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不少網民替張家朗出局感不值，但仍為劍神打氣，感激他的努力付出，不過有人則因為張家朗今次出局而批評他：「咪拍咁多廣告，專心練劍吧。」

ERROR成員何啟華（阿Dee）對網民批評看不過眼，在社交平台截圖並寫道：「人哋之前奧運金牌都拎埋，香港嘅驕傲，輸贏乃兵家常事，更何況運動員壽命短暫 ，咁都要鞭？究竟係乜嘢心態？仲要有人like我覺得佢慘，係咪我有問題？定係留言嗰個？真係知道佢冇專心練劍？」之後阿Dee再在Ig轉發相關報道：「我路過咁啱見到啫..花劍港隊先係真正『好嘢』#用實力反鞭廢話，Respect﹗」

MIRROR成員呂爵安（Edan）亦認同阿Dee說法：「唔好嬲，我識佢，佢就係張家朗把劍，體諒下。」游學修則寫道：「華，唔好咁上心。」保錡也說：「笑一個。」

有網民也留言撐張家朗：「其實香港體院運動員不可私下接廣告的，全部都要體院批核。大原則不可影響原有訓練及運動員形象。那些覺得人哋拍廣告就唔練劍的人，只顯得自己無知。完。」

雖然張家朗前天無緣晉級，但昨晚（4日）他已收拾心情繼續比賽。由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗組成的香港男子花劍隊，昨晚在主場舉行的國際劍擊聯會（FIE）世界盃歷史性於團體賽封王，眾將賽後難掩興奮並指意義非凡。

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（即時娛樂）