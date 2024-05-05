早D知早D醫｜《中年》梁德欣患紅斑狼瘡 樂觀面對病情堅持生小孩 (13:12)

曾歷死亡邊緣的Mimi學會珍惜，辭去高薪厚職的銀行工，將時間留來陪伴家人。（大會提供）

曾參加第一季《中年好聲音》的梁德欣，分享患上系統性紅斑狼瘡的「長命戰」心路歷程。（大會提供）

健康資訊節目《早D知早D醫》由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持。明晚（6日）播出的第七集，邀來第一季《中年好聲音》參賽者梁德欣（Mimi），分享患上系統性紅斑狼瘡的「長命戰」心路歷程。

Mimi於2009年確診紅斑狼瘡，病發初期時常出現偏頭痛、容易疲倦、長期低燒等病徵，接受一連串身體檢查後，醫生斷定她患上末期淋巴癌，曾一度住進ICU病房；幾乎看盡整間醫院的專科醫生，卻仍未找到答案，最終由風濕科醫生確診為紅斑狼瘡：「正常人Check指數係零，但我嘅指數係600幾，醫生即刻用大量類固醇救番我條命，嗰時我覺得生命有危險！」

患病者不但出現皮膚問題，全身器官隨時被襲擊，而Mimi的關節正正受影響，曾經有段時間未能走路，要靠拐杖輔助行路。服藥1年的她已出現骨質疏鬆的副作用，醫生亦指Mimi患癌、糖尿病風險比一般人高七成。

Mimi並沒有自暴自棄，反而樂觀面對，即使醫生們勸喻她不要生小孩，免得身體帶來不必要的負荷，但她卻選擇在患病時誕下女兒，幸好母女平安，女兒已經約12歲。

曾歷死亡邊緣的Mimi學會珍惜，辭去高薪厚職的銀行工，將時間留來陪伴家人，見證女兒成長：「曾經覺得生命有危險，學識咗生命真係好短暫，如果唔做自己想做嘅嘢、愛你自己想愛嘅人，人生會有遺憾。」

Mimi欣然接受與疾病共存，不會擔心病情惡化而避開太陽，她說：「唯有生活上互相就下，去旅行盡量唔喺最曬嘅時間出沒。」Mimi更希望將及時行樂的精神鼓勵同路人，歡迎大家私信她：「如果有人需要或好想知道如何令心境好啲，歡迎IG搵我，願意分享點樣同呢個病共存。」

（即時娛樂）