神耆小子｜樊亦敏清爽短髮演機智女公關 39歲傅嘉莉演學生妹 初戀感爆發 (13:37)

Amy以套裝造型上陣，還梳了清爽直短髮，Amy表示其實是假髮。（大會提供）

無綫新劇《神耆小子》明晚（6日）首播，演員包括鄭則士、冼靖峰、蕭正楠、樊亦敏、曹永廉、傅嘉莉、羅毓儀、魯振順、吳子冲及袁潔儀等。

《神耆小子》女主角組合耳目一新，肩負配搭金像獎影帝鄭則士（Kent哥）的重任，落在擅長搞笑兼搞氣氛的「三太」樊亦敏身上。

樊亦敏（Amy）飾演錢大海（Kent哥飾）情人知己洪玫瑰，是機智女公關，負責幫錢大海的「勁威威」零食集團，化解各式各樣公關災難。為了營造女強人感，Amy以套裝造型上陣，還梳了清爽直短髮，Amy表示其實是假髮：「我換咗呢個髮型後，好多人讚我短頭髮靚，話好年輕，我都好鍾意，因為同之前嘅角色（造型）唔一樣。」

談到與Kent哥合作，Amy開心又榮幸，更透露Kent哥是為食大細路：「好似我哋買零食，佢又要夾錢同食埋一份，同埋因為Kent哥好熱愛拍攝，對身邊每個人都好留意，會畀好多意見人。」Amy笑言拍攝《神耆》是快樂不知時日過：「我哋成套劇好似不知不覺就拍完咗咁，因為好多嘢都好多順利同夾到。」

傅嘉莉在劇中演錢大海女兒有方。生性溫馴的有方，原本與蕭正楠演的趙子勇愛得熾熱，可惜因大海嫌棄子勇棒打鴛鴦，有方後來被逼嫁給別人，最終更遭老公背叛離婚收場。失婚後，有方由昔日的「軟弱千金」變成「獨立女性」，誓要靠自己雙手創一番事業，因而與大海多番起衝突。

為配合角色，Kelly以簡潔清爽造型示人；由於劇集將穿插不少Kelly與蕭正楠（Edwin）昔日戀愛甜蜜畫面，Kelly其中一幕會以學生妹造型上陣。現年39歲的Kelly，穿上校服配以青澀笑容，加上調皮溫柔地餵Edwin食雪條的畫面，「初戀」感覺爆燈。

至於與冼靖峰飾演一對的，則是有無綫「御用學生妹」之稱的羅毓儀（Yuki）。之前多以客串身分或少女版角色亮相劇集的Yuki，今次擔大旗躍升女主角系列，並會與「妙音龍子」冼靖峰發展感情線；不打不相識的二人，因為一宗騙案結緣，Yuki飾演的多多，更是相關騙案幕後黑手，且背後藏有不少秘密，令一鳴對多多留下極差的第一印象。

（即時娛樂）