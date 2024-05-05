周禮茂讚葉玉卿《擋不住的風情》騷在骨子裏 許志安《男人最痛》哭腔虐心 (14:20)

周禮茂不諱言葉玉卿的《擋不住的風情》及許志安的《男人最痛》，都是為他們度身訂做的好歌。（資料圖片/大會提供）

「新城唱好海洋公園音樂會 周禮茂作品展」將於6月8日假座海洋公園怡慶坊舉行，作品超過700首的周禮茂（Thomas），由4月21日至5月12日，一連4個星期日，接受新城知訊台主持麥卓華（小麥）主持的《那些年的歌》節目訪問，大談多首經典作品的由來。

小麥和周禮茂每次均會一人揀選一首經典作品，暢談周禮茂創作靈感來源、歌詞中埋藏深層意思，甚至反映出周禮茂當年心路歷程，以及他對男性和女性愛情觀的不同看法等。

早前周禮茂分享過張學友代表作《李香蘭》，靈感來自媽媽買的唱片，從而想起當年的明星李香蘭而創作出來；還有揀選了2位同樣是實力派歌手，分別是韋綺姍主唱的《眼睛起革命》及蘇永康的《情來自有方》。

蘇永康演繹的《情來自有方》靈感，來自當年一齣同名外語電影，而這5個字更是周禮茂神來之筆，他直言當年自信只要填上這5個字：「一定得，一定好好聽」，更坦言：「嗰5隻字，我每次聽蘇永康演繹，都覺得毛管戙！」還大讚兩位歌手是Vocal artist（聲樂藝術家）：「其實寫好一首歌，然後Artist將佢演繹得淋漓盡致，真係好大滿足！」

今集（5日）小麥和周禮茂揀來葉玉卿主唱的《擋不住的風情》及許志安的《男人最痛》，兩首歌曲當年不但唱到街知巷聞，更是2人爆紅代表作。Thomas不諱言兩首歌都是為他們度身訂做的好歌，更強調《擋不住的風情》當年除了葉玉卿之外，「冇第二個唱到」，更形容她當時的形象是「騷在骨子裏的女歌手」。

至於《男人最痛》，Thomas當年收到由黃國倫所作的旋律，已驚嘆：「嘩！好得呀，好動聽，聽起上嚟真係夭心嘅。」他當時得知由許志安主唱，便說：「安仔有一種鼻聲，現在則叫哭腔，佢嗰種哭腔將會係演繹黃國倫呢首歌嘅旋律，就會好啱使，係一種心痛感覺！」

（即時娛樂）