《九龍城寨之圍城》票房破1500萬 伍允龍回應被推跌：以為我係王九 (14:59)

朱栢康在戲中身分獨特，是一名嗜毒警探，吸毒後對另一半施以暴力對待，及後得到應有懲罰，而這場戲就是出現「面具四子」的場面。（大會提供）

蔡思韵的角色在戲中舉足輕重，其身分是引發這一場九龍城寨大戰的關鍵人物。（大會提供）

《九龍城寨之圍城》票房破1500萬 伍允龍回應被推跌：以為我係王九

《九龍城寨之圍城》昨日（5月4日）上映4天，票房突破1500萬港元，主創團隊包括林峯、伍允龍、胡子彤、張文傑及喬靖夫，昨日冒紅雨警告及惡劣天氣，去到各大戲院謝票，答謝觀眾支持。

主創團隊與現場觀眾互動，有觀眾向林峯送上戲中的卡通面具及朱古力眼鏡，林峯即席戴上娛賓，眾演員亦分享，原來此場戲各人的面具是自己選擇，張文傑說：「我哋該場出場動作都係自己揀。」林峯透露：「打麻將嗰場戲都係冇劇本，仲要導演同我都唔識打，好彩有技術指導（指着胡子彤），場戲係交代四兄弟生活上的事情。」

有熱愛武術觀眾與伍允龍切磋武藝，有片段拍到有名男觀眾舉手要跟伍允龍對打，切磋兩下之後握手，男觀眾突向伍允龍偷襲，並推跌他落地，現場觀眾嘩然。

對於片段成為網上熱搜焦點，伍允龍回應：「昨晚（4日）謝票事件，多謝大家關心，我沒事的，只是一下沒防備被推低，好明顯這位觀眾看得太投入，以為我是王九（戲中角色），今次演技都有些突破，透過這件事知道很多網民、朋友及觀眾都很關心我，令到我很窩心，現在大家應將焦點放在電影《九龍城寨之圍城》上，留意我的角色王九，多謝大家。」

戲中幾乎所有演員都有動作演出，原來女演員也不例外，戲中飾演城寨居民的廖子妤，演繹一位魚檔女工，為陳洛軍（林峯演）提供工作機會，教導謀生技能，帶出70、80年代只要幹活，便能解決基本生活，通過努力就能活出一片天。廖子妤的角色在王九（伍允龍 飾演）入侵九龍城寨時，就以廚具抗戰，對抗功夫強敵。

朱栢康在戲中身分獨特，是一名嗜毒警探，吸毒後對另一半施以暴力對待，及後得到應有懲罰，而這場戲就是出現「面具四子」的場面。

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（即時娛樂）