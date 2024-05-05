乃木坂46宣布6.28會展開騷講廣東話「 世一」冧粉絲 (15:48)

日本人氣偶像團體乃木坂46，繼2018年之後，將第2度來港開騷。消息傳出後，震撼一眾乃木坂46粉絲，大會主辦今天（5日）正式公布，乃木坂46今年唯一海外演出，將於6月28日假香港會議展覽中心，舉行《NOGIZAKA46 LIVE IN HONG KONG 2024》。是次演唱會大會將不設優先訂購，門票於5月6日於HKTicketing一次過公開發售。

是次來港演出的，官方公布有20名成員，包括：五百城茉央（MAO IOKI）、池田瑛紗（TERESA IKEDA）、一之瀬美空（MIKU ICHINOSE）、伊藤理々杏（RIRIA ITO）、井上和（NAGI INOUE）、岩本蓮加（RENKA IWAMOTO）、梅澤美波（MINAMI UMEZAWA）、遠藤さくら（SAKURA ENDO）、賀喜遥香（HARUKA KAKI）、川﨑櫻（SAKURA KAWASAKI）、久保史緒里（SHIORI KUBO）、黑見明香（HARUKA KUROMI）、阪口珠美（TAMAMI SAKAGUCHI）、佐藤楓（KAEDE SATO）、田村真佑（MAYU TAMURA）、中村麗乃（RENO NAKAMURA）、向井葉月（HAZUKI MUKAI）、弓木奈於（NAO YUMIKI）、吉田綾乃クリスティー（AYANOCHRISTIE YOSHIDA）、與田祐希（YUUKI YODA）。

不少歌迷都有討論今次她們以什麼形式到港演出，大會主辦發言人表示，今次乃木坂46是以真正演唱會的形式，把最誠意的製作搬到香港跟大家見面，會展舞台更會有T位伸延及中央舞台，讓會展從頭到尾大部分觀眾，可以近距離欣賞她們演出。另外，大會亦為粉絲成功爭取一系列豐富福利，包括：全場限定官方小卡、親筆簽名海報、團體合照（形式有待公布），可以跟乃木坂46成員超近距離見面。

為了今次香港的演出，乃木坂46拍了打招呼影片，跟香港歌迷say hello ，影片見到她們首次用廣東話跟歌迷交流，更意想不到的，他們學的第一句廣東話竟然是：「 世一！」非常可愛。

影片中梅澤美波、弓木奈於，與田佑希穿上紅色隊服，並說：「你們好，我們是乃木坂46！我是梅澤美波！我是弓木奈於！我是與田佑希！乃木坂46將會在6月28日於香港舉辦《NOGIZAKA46 LIVE IN HONG KONG 2024 》， 謝謝大家！ 我們十分期待能與各位粉絲見面，早前我們學了一些簡單的廣東話！試用一下：世一！我們希望能夠學會更多廣東話，與香港粉絲交流，到時一定要來，我們會等你，讓我們在會場上見面吧！」

（即時娛樂）